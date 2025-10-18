Hindustan Hindi News
नागिन 7 में नजर आएगी बिग बॉस की ये कंटेस्टेंट, दो साल बाद फिक्शन शो में करेंगी वापसी

संक्षेप: एकता कपूर का नागिन 7 इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। शो जल्द ही कलर्स चैनल पर शुरू होगा। शो को लेकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरियल में बिग बॉस 18 की एक कंटेस्टेंट अहम किरदार निभाती नजर आ सकती हैं।

Sat, 18 Oct 2025 06:49 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
एकता कपूर का सीरियल नागिन 7 इन दिनों चर्चा में हैं। इस शो को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। शो जल्द ही कलर्स चैनल पर शुरू होगा। हालांकि, शो के प्रीमियर की कोई आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है। शो में बिग बॉस 16 की प्रियंका चाहर चौधरी, झनक सीरियल में नजर आईं चांदनी शर्मा और बिग बॉस 18 की ईशा सिंह नजर आ सकती हैं। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी किसी भी नाम का आधिकारिकतौर पर खुलासा नहीं हुआ है।

नागिन 7 में नजर आएंगी ईशा सिंह?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियल से जुड़े सूत्रों ने बताया- “नए सीजन के लिए उत्साह बनाए रखने के लिए हम धीरे-धीरे कास्ट को रिवील करना चाहते हैं। ईशा सिंह कास्ट में नई जुड़ी हैं, और वो रोल में अच्छी तरह फिट होती हैं। वो सीरियल में अपना चार्म और गहराई लाएंगी।”

2 साल बाद फिक्शन शो में वापसी करेंगी ईशा

अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ईशा सिंह लगभग 2 साल बाद फिक्शन शो में वापसी करेंगी। उनका आखिरी फिक्शन शो एकता कपूर का बेकाबू (2023) था। बेकाबू के बाद ईशा सिंह बिग बॉस 18 में नजर आई थीं। बिग बॉस 18 में ईशा सिंह अविनाश मिश्रा के साथ अपनी दोस्ती को लेकर चर्चा में आई थीं।

नागिन 7 के मेल लीड की बात करें तो इसके लिए टीवी एक्टर नमिक पॉल और एक्टर अर्जित तनेजा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि, किसी भी नाम पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अर्जित तनेजा ने हाल ही में झनक सीजन 2 से एग्जिट लिया है। झनक में अर्जित तनेजा ऋषि के किरदार में नजर आ रहे थे।

