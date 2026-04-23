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मुनव्वर फारूकी बोले- मैं बेटे को इक्वालिटी नहीं सिखाता हूं, उसको बताता हूं कि औरत यहां है और मर्द यहां

Apr 23, 2026 01:16 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Munawar Faruqui: मुनव्वर फारूकी का नया इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे को क्या सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को इक्वालिटी का ज्ञान नहीं देते हैं।

मुनव्वर फारूकी बोले- मैं बेटे को इक्वालिटी नहीं सिखाता हूं, उसको बताता हूं कि औरत यहां है और मर्द यहां

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने परिवार के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अब उनकी एक बेटी भी है। मुनव्वर बोले, ‘कजिन्स में झगड़ा होता है। जब भी मेरा बेटा मिकाइल किसी लड़की से लड़ता है तो मैं अपने बेटे को ही चिल्लाता हूं कि तू लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकता है, वो लड़की है न। तो उसकाे समझ आता है कि लड़कियों के साथ नर्मी से बर्ताव करना चाहिए।’ (ये भी पढ़ें: Bhooth Bangla Day 7 Box Office Collection LIVE: भूत बंगला का डे 7, धीमी पड़ी रफ्तार, जानें 12 बजे तक का हाल)

दुनिया उसे इक्वालिटी सिखा देगी- मुनव्वर

मुनव्वर फारूकी ने आगे युवा को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘अगर मैंने अपने बेटे को इस उम्र में इक्वालिटी सिखा दी तो वो करप्ट हो जाएगा। इक्वालिटी नहीं सिखानी है भाई। मैं उसको बस इतना सिखाता हूं कि औरत यहां है और मर्द यहां। औरत का दर्जा ऊपर है और मर्द का नीचे। अब आगे चलकर दुनिया उसे इक्वालिटी सिखा देगी। मुझे यकीन है।’

मुनव्वर ने आगे क्या कहा?

मुनव्वर बोले, ‘अगर मेरे बेटे ने सिख लिया कि वो (मर्द का दर्जा) नीचे है और औरत का दर्जा ऊपर तो वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। हो सकता है कि आगे चलकर वो मर्द और औरत को इक्वल माने, लेकिन कम से कम वो ये नहीं मानेगा कि मर्द का दर्जा ऊपर होता है और औरत का नीचे।’

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कौन हैं मुनव्वर?

मुनव्वर का जन्म 1994 में एक गुजराती मुस्लिम परिवार से हुआ था। मुनव्वर एक कॉमेडियन, रैपर और सिंगर हैं। जब मुनव्वर 14 साल के थे तब उनकी मां ने एसिड पीकर सुसाइड कर लिया था। वहीं उनके पिता का साल 2020 में निधन हो गया था। साल 2022 में उन्होंने रिएलिटी टीवी शो 'लॉकअप' जीता था। वहीं साल 2023 में उन्होंने 'बिग बॉस 17' का खिताब अपने नाम किया था।

मुनव्वर की हुई हैं दो शादियां

मुनव्वर फारूकी की पहली शादी साल 2017 में हुई थी। मिकाइल, मुनव्वर और उनकी पहली पत्नी जैस्मिन के बेटे हैं। साल 2022 में अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद मुनव्वर ने मिकाइल की पूरी कस्टडी ले ली थी। इसके बाद साल 2024 में मुनव्वर ने मेकअप आर्टिस्ट महजबीन कोटवाला से दूसरी शादी की। बता दें, महजबीन की भी ये दूसरी शादी है और पहली शादी से एक बेटी भी है। मुनव्वर, महजबीन की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं और उनके साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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