Bigg Boss 17 फेम अरुण माशेट्टी दूसरी बार बने के पिता, विदेश पत्नी ने दिया बेटी को जन्म, वीडियो में दिखाई झलक
अरुण श्रीकांत माशेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो और उनकी पत्नी मलाक आने वाले बच्चे को लेकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अरुण ने मलाक के प्री-डिलीवरी स्टेज से लेकर उनकी डिलीवरी होने तक का वीडियो रिकॉर्ड किया है।
'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट और फेमस यूट्यूबर गेमर अरुण श्रीकांत माशेट्टी के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। अरुण दूसरी बार पिता बने हैं। अरुण की पत्नी मलाक ने एक बार फिर बेटी को जन्म दिया है। दोनों को पहले से ही एक बेटी है, जिसका नाम जूरी है। दूसरी बेटी के जन्म के बाद घर में खुशियों का माहौल है। अरुण ने अपनी छोटी बेटी के आने की खुशी फैंस के साथ शेयर की है। इस खबर के सामने आते ही फैंस अरुण को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।
बेटी पर प्यार लुटाते दिखे अरुण
अरुण श्रीकांत माशेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो और उनकी पत्नी मलाक आने वाले बच्चे को लेकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अरुण ने मलाक के प्री-डिलीवरी स्टेज से लेकर उनकी डिलीवरी होने तक का वीडियो रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में दिखाया गया कि उन्हें पत्नी को दोपहर 2.51 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी उन्हें गले लगाते हुए दिखाई दी और फिर वह अपनी पत्नी को डिलीवरी रूम में ले जाते हुए दिखे। इसके बाद सुबह 7.40 बजे मलाक ने बेटी को जन्म दिया। अरुण बेटी को हाथ में लिए दिखाई दिए।
जिगरी दोस्त तहलका ने दी बधाई
अरुण माशेट्टी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अपनी बेटी का नाम भी रिवील कर दिया है। अरुण ने अपनी बेटी का नाम एलीना रखा है। वीडियो शेयर करते हुए अरुण ने लिखा, 'फैमिली में स्वागत है एलीना माशेट्टी।' इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट ने भी अरुण को बधाई दी। तहलका प्रैंक यानी सनी आर्या ने अरुण को विश करते हुए लिखा, 'बधाई हो भाई।' इसके अलावा एक्ट्रेस रिंकू धवन और बेबिका ध्रुवे ने भी अरुण को विश किया है। यही नहीं इस पर कमेंट कर यूजर्स अरुण को ढेरों बधाई दे रहे हैं। एक दूसर ने लिखा, 'अरुण भाई तुम बहुत लकी हो ऊपर वाले ने तुम्हें फिर से सबसे बड़ी नेमत दी।' एक ने लिखा, 'बेटी का जन्म ऐसे ही किसी के घर में नहीं होता। वो नसीब वाला होता है।' ऐसे कई और कमेंट इस पर मौजूद हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।