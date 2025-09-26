Bigg Boss 17 फेम अरुण माशेट्टी दूसरी बार बने के पिता, विदेश पत्नी ने दिया बेटी को जन्म, वीडियो में दिखाई झलक

अरुण श्रीकांत माशेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो और उनकी पत्नी मलाक आने वाले बच्चे को लेकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अरुण ने मलाक के प्री-डिलीवरी स्टेज से लेकर उनकी डिलीवरी होने तक का वीडियो रिकॉर्ड किया है।

'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट और फेमस यूट्यूबर गेमर अरुण श्रीकांत माशेट्टी के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। अरुण दूसरी बार पिता बने हैं। अरुण की पत्नी मलाक ने एक बार फिर बेटी को जन्म दिया है। दोनों को पहले से ही एक बेटी है, जिसका नाम जूरी है। दूसरी बेटी के जन्म के बाद घर में खुशियों का माहौल है। अरुण ने अपनी छोटी बेटी के आने की खुशी फैंस के साथ शेयर की है। इस खबर के सामने आते ही फैंस अरुण को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।

बेटी पर प्यार लुटाते दिखे अरुण अरुण श्रीकांत माशेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो और उनकी पत्नी मलाक आने वाले बच्चे को लेकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अरुण ने मलाक के प्री-डिलीवरी स्टेज से लेकर उनकी डिलीवरी होने तक का वीडियो रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में दिखाया गया कि उन्हें पत्नी को दोपहर 2.51 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी उन्हें गले लगाते हुए दिखाई दी और फिर वह अपनी पत्नी को डिलीवरी रूम में ले जाते हुए दिखे। इसके बाद सुबह 7.40 बजे मलाक ने बेटी को जन्म दिया। अरुण बेटी को हाथ में लिए दिखाई दिए।