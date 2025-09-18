इस एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट के घर आनेवाला है नन्हा मेहमान, कहा- भंडारा कराउंगा

बिग बॉस के घर में नजर आ चुके अनुराग डोभाल जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उन्होंने फैंस के साथ ये खुशखबरी वीडियो बनाकर शेयर की। वीडियो में पिता बनने का उत्साह अनुराग के चेहरे पर साफ नजर आया।

बिग बॉस 17 में नजर आए पॉपुलर यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने अपने फैंस को वीडियो के जरिए बताया कि उनके घर जल्द ही एक नन्हा मेहमान आनेवाला है। वीडियो में अनुराग डोभाल की पत्नी ऋतिका भी नजर आईं। अनुराग के फैंस उनके घर में आनेवाली इस खुशी को लेकर काफी उत्साहित हैं। लोगों ने उन्हें कमेंट्स में लिखकर बधाइयां दी हैं।

वीडियो बनाकर फैंस संग शेयर की गुड न्यूज अनुराग डोभाल ने बहुत ही खास अंदाज में अपने फैंस के साथ ये वीडियो शेयर किया। उन्होंने मिनी व्लॉग बनाया जहां वो अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के यहां जाते हैं। उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं।

बोले- भंडारा कराउंगा वीडियो में अनुराग का उत्साह साफ नजर आ रहा है। वीडियो बना रहे शख्स से अनुराग कहते हैं, "क्या मैं बाप बनूंगा? क्या तुम चाचा बनने जा रहे मैं तो खुशी से पागल हो जाउंगा, भंडारा कराउंगा जाते वक्त अगर ऐसा कुछ हो गया तो।"