टीवी की ये एक्ट्रेस होगी एकता कपूर की नई नागिन? बिग बॉस का रह चुकी हैं हिस्सा

एकता कपूर के सीरियल नागिन 7 का ऐलान हो चुका है। अब खबर है कि इस सीजन के लिए एकता कपूर ने बिग बॉस 16 का हिस्सा रह चुकीं प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन 7 के लिए साइन किया है। प्रियंका कलर्स के कई शोज में नजर आ चुकी हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 07:00 AM
एकता कपूर का सीरियल नागिन टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक हैं। नागिन के अबतक छह सीजन आ चुके हैं। अब सीजन 7 का भी ऐलान हो चुका है। फैंस को बेसब्री से सीजन 7 की नागिन का चेहरा देखने का उत्साह है। कहा जा रहा है कि एकता कपूर के सीजन 7 की नागिन कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी होंगी। प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 का हिस्सा थीं।

प्रियंका होंगी एकता कपूर की नई नागिन

एबीपी के सास बहू और साजिश के मुताबिक, प्रियंका चाहर चौधरी नागिन सीजन 7 के लिए कंफर्म हो गई हैं। कलर्स टीवी और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अभी सीरीज की कास्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि, नागिन सीजन 7 का एक अनाउंसमेंट वीडियो 24 अगस्त को रिलीज किया गया था।

तेजस्वी प्रकाश भी रह चुकी हैं सीरियल का हिस्सा

नागिन के सीजन 6 में तेजस्वी प्रकाश नागिन की भूमिका में नजर आई थीं। तेजस्वी प्रकाश भी बिग बॉस का हिस्सा थीं। तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 का हिस्सा थीं। वो अपने सीजन की विनर थीं।

अबतक ये हिरोइनें निभा चुकी हैं नागिन की भूमिका

एकता कपूर ने नागिन की शुरुआत साल 2015 में की थी। पहले सीजन में मौनी रॉय एकता कपूर के सीरियल की नागिन बनी थीं। पहले सीजन में अर्जुन बिजलानी भी नजर आए थे। सीजन 2 में भी नागिन की भूमिका में मौनी रॉय नजर आई थीं। तीसरे सीजन में सुरभि ज्योती चौथे सीजन में निया शर्मा और पांचवे सीजन में सुरभी चंदना नागिन की भूमिका में नजर आई थीं।

