'मेरे करीबी नहीं चाहते...', दोबारा शादी को लेकर क्या बोले बिग बॉस फेम शालीन भनोट

बिग बॉस 16 में नजर आए शालीन भनोट ने दूसरी शादी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त और करीबी चाहते हैं कि वो दोबारा शादी कर लें। इस वजह से वो स्ट्रेस में भी हैं। 

Dec 19, 2025 07:07 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 16 में नजर आए शालीन भनोट इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं। शालीन को लेकर खबरें हैं कि वो साल 2026 में दोबारा शादी के रिश्ते में बंधने वाले हैं। अब इस खबर पर शालीन भनोट ने खुद बात की है। शालीन भनोट ने बताया कि वो खुद भी दोबारा शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार वाले और करीबी भी चाहते हैं कि वो दोबारा शादी कर लें।

क्या शादी करने वाले हैं शालीन भनोट?

टाइम्स नाउ से खास बातचीत में शालीन भनोट ने कहा, “मेरे करीबी नहीं चाहते हैं कि मैं सिंगल रहूं। मेरी लाइफ में एक फेज आएगा। इसलिए मैं स्ट्रेस में हूं। मेरे रिश्तेदार और करीबी चाह रहे हैं कि मैं सिंगल न रहूं। मेरे सभी दोस्त या तो शादीशुदा हूं या रिलेशनशिप में हैं। मैं अकेला हूं जो सिंगल हूं। वो चाहते हैं मैं अगले साल शादी कर लूं।”

अपने परिवार को लेकर बात करते हुए शालीन भट्ट ने कहा, “मैं अपने पेरेंट्स को भगवान समझता हूं। मैं अपना स्पेशल पल केवल उन्हीं के साथ मनाउंगा।”

2009 में हुई थी पहली शादी

शालीन के बारे में बात करें तो उनकी पहली शादी साल 2009 में एक्ट्रेस दिलजीत कौर से हुई थी। इसके बाद साल 2015 में शालीन और दिलजीत का तलाक हो गया था। शालीन और दिलजीत का एक बेटा भी है। शालीन भनोट बिग बॉस 16 का हिस्सा थे। वहीं, दिलजीत कौर बिग बॉस 13 में नजर आई थीं।

टीना दत्ता के साथ जुड़ा था नाम

शालीन की बात करें तो जब वो बिग बॉस के घर में थे तब एक्ट्रेस टीना दत्ता की तरफ उनका झुकाव था। हालांकि, शो खत्म होते-होते ही शालीन और टीना के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। शालीन भनोट उस सीजन के चर्चित सदस्यों में से एक हैं।

