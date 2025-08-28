राकेश को बिग बॉस के घर के बाहर डेट नहीं करतीं शमिता, बोलीं- वो चैप्टर मिट गया है

बिग बॉस ओटीटी और सीजन 15 में नजर आईं शमिता शेट्टी ने कहा कि वो राकेश बापट को घर के बाहर डेट नहीं करतीं। उन्होंने कहा कि वो दोनों बहुत अलग हैं और वो उनके जीवन का ऐसा चैप्टर है जो मिट चुका है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन और बिग बॉस 15 का हिस्सा रह चुकी हैं। बिग बॉस ओटीटी के दौरान शमिता शेट्टी और राकेश बापट का रिश्ता चर्चा में रहा था। शमिता ने घर से बाहर आने के बाद कुछ वक्त तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था। बाद में, दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब शमिता शेट्टी ने राकेश बापट संग अपने रिश्ते को लेकर बात की है। शमिता ने कहा कि वो बिग बॉस के घर में वो राकेश को डेट नहीं करतीं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं।

राकेश के साथ रिश्ते पर क्या बोलीं शमिता शेट्टी पिंकविला के साथ खास बातचीत में शमिता शेट्टी ने कहा कि वो घर ऐसा है कि आप कमोजर पलों में एक साथ तलाशते हो। उन्होंने कहा कि नेचरुल है कि घर में आप उस तरह के रिश्ते में आ जाते हो।

शमिता ने कहा, “प्लीज समझिए, जब आप घर में लंबे वक्त तक बंद होते हो, मुझे लगता है कि ये नेचरुल है कि आप उस तरह के रिलेशनशिप में आ जाएं क्योंकि आप अपने कमजोर समय में सहारा ढूंढ रहे होते हो, आप वैसी करीबियों को ढूंढते हैं, वो नेचरुल है।”