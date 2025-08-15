राहुल वैद्य ने फैंस को दिखाया डॉग बाइट का निशान, बोले- ‘अगर इतना ही प्यार है आवारा कुत्तों से...’

बिग बॉस 14 के फाइनलिस्ट राहुल वैद्य ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का समर्थन किया जिसमें आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात कही गई है।राहुल वैद्य ने उन लोगों पर भड़ास भी निकाली है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध कर रहे हैं।

लाफ्टर शेफ्स और बिग बॉस 14 का हिस्सा रह चुके सिंगर राहुल वैद्य ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का समर्थन किया है जिसमें आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने की बात कही गई है। राहुल वैद्य ने लिखा कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सपोर्ट करते हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध करने वाले लोगों के लिए राहुल वैद्य ने लिखा कि अगर कुत्तों से इतना ही प्यार है तो घर ले जाओ। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने एक डॉग बाइट का निशान दिखाया और बताया कि 2021 में एक एक्टर के कुत्ते ने उन्हें काट लिया था।

राहुल वैद्य ने सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हुए राहुल वैद्य ने लिखा- "मैं माननीय न्यायालय के फैसले का समर्थन करता हूं! मुझे कुत्तों से प्यार है, लेकिन जैसा कि गांधी जी ने कहा था, घूमते हुए कुत्ते समाज की उपेक्षा को दर्शाते हैं, करुणा को नहीं।"

फैसले के खिलाफ बोलने वालों को राहुल का जवाब राहुल वैद्य ने आगे लिखा,"अगर इतना ही प्यार है आवारा कुत्तों से तो प्लीज उन्हें घर ले जाओ! सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाकर और कोर्ट के निर्णय की आलोचना करके सिर्फ मीडिया द्वारा पैदा किए गए झगड़े को बढ़ावा देकर नाटक मत कीजिए। जानवों से प्यार/करुणा का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है।"

2021 में आवारा कुत्ते ने राहुल को काटा था राहुल वैद्य ने अपनी स्टोरी में डॉग बाइट का निशान दिखाते हुए लिखा- “2021 में मुझे एक आवारा कुत्ते ने काटा था। एक एक्टर का कुत्ता है ये...एक आवारा कुत्ता था जो उसने पाला था। और जब मैंने उस बिल्डिंग के बच्चों से बात तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता अक्सर किसी ना किसी को काट लेता है। और विडंबना ये है कि ये एक्टर क्राइम पेट्रोल होस्ट करता है।”