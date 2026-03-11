क्या राखी सावंत के टच में हैं रुबीना के पति अभिनव शुक्ला? बिग बॉस में दोनों के बीच हुआ था हाई वोल्टेज ड्रामा

Bigg Boss News: बिग बॉस 14 तो आपको याद ही होगा। उस सीजन में राखी सावंत, रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव शुक्ला के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अब बिग बॉस 14 में नजर आए अभिनव शुक्ला ने बताया कि क्या वो राखी सावंत के टच में हैं?

क्या आप बिग बॉस देखते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आपको बिग बॉस का सीजन 14 भी याद होगा। उस सीजन में रुबीना दिलैक अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ पहुंची थीं। वहीं, राखी सावंत उस सीजन में वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंची थीं। उस सीजन में राखी सावंत, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अब अभिनव शुक्ला ने बताया कि क्या वो राखी सावंत के टच में हैं? इसी के साथ अभिनव ने कहा उन्हें बिग बॉस करने में मजा नहीं आया था।

क्या राखी सावंत के टच में हैं अभिनव शुक्ला? फिल्मीज्ञान के साथ खास बातचीत में अभिनव शुक्ला ने बताया कि वो राखी सावंत के सात टच में नहीं हैं। उनसे पूछा गया कि जो हरकतें राखी सावंत ने की थीं क्या वो उसकी वजह से टच में नहीं हैं? इसपर अभिनव ने कहा या, मैं बस उनके टच में नहीं रहना चाहता, सिंपल सी बात है। अभिनव ने कहा कि वो पीपल प्लीजर (जो लोगों को खुश करने के लिए ही जीते हैं) नहीं हैं, तो वो क्यों टच में होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जो अच्छा लगा, उनके साथ वो टच में हैं। जो नहीं अच्छा लगा उसके साथ नहीं हैं।

बिग बॉस 14 के किन लोगों के साथ टच में हैं अभिनव शुक्ला? अभिनव शुक्ला से जब पूछा गया कि वो अपने सीजन से किन-किन लोगों के टच में हैं? इस सवाल के जवाब में अभिनव ने निक्की तंबोली का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो उनके टच में थे, लेकिन अब निक्की काफी व्यस्त हो गई हैं। उन्होंने राहुल महाजन औप शारदुल का भी नाम लिया।

बिग बॉस करके अभिनव को नहीं आया मजा इस बातचीत के दौरान अभिनव ने कहा कि उन्हें वो शो करने में बिल्कुल मजा नहीं आया। वो इस माइंड सेट के साथ घर में गए थे कि उन्हें वहां सर्वाइव करना था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कौन उस शो को एंजॉय करता है। अभिनव ने कहा कि वो लोगों से ये नहीं कहेंगे कि वो शो देखना बंद कर दें क्योंकि वो खुद भी वो उस शो का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन वो लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिग बॉस को अपने घर में ना ले जाएं। वो सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है, इसे अपनी रियल लाइफ में मत अपनाइगा।

अभिनव से पूछा गया कि वो शो करने के बाद ट्रॉमा होता है? अभिनव ने कहा हां। जब अभिनव से पूछा गया कि क्या उन्होंने शो से बाहर आने के बाद पत्नी के साथ मिलकर कोई छेरिपी ली थी? इसपर अभिनव ने कहा कि नहीं बस रुबीना जीत गईं, वही थेरिपी थी।