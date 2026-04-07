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‘मैं शायद मां न बन पाऊं’, आरती सिंह ने शादी से पहले दीपक से कही थी ये बात, पति ने दिया था ऐसा रिएक्शन

Apr 07, 2026 08:49 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Arti Singh: ‘बिग बॉस 13’ फेम आरती सिंह ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने शादी से पहले अपने पति दीपक चौहान से कहा था, शायद मैं मां न बन पाऊं।

‘मैं शायद मां न बन पाऊं’, आरती सिंह ने शादी से पहले दीपक से कही थी ये बात, पति ने दिया था ऐसा रिएक्शन

Arti Singh: कृष्णा अभिषेक की बहन और ‘बिग बॉस 13’ फेम आरती सिंह चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल, उनकी शादी को दो साल हो गए हैं। ऐसे में उनके प्रेग्नेंट होने के रूमर्स उड़ते रहते हैं। हाल ही में आरती ने साफ किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने शादी से पहले दीपक चौहान से अकेले में बात की थी और उनसे कहा था कि शायद वो कभी मां नहीं बन पाएं।

पति का रिएक्शन

आरती ने हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'जब मैं पहली बार अपने पति दीपक से मिली थी तब मैंने अकेले में उनसे बात की थी और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी समस्याएं बताई थीं। मैंने उनसे कहा था कि मैं 38 साल की हूं और शायद 39 साल की उम्र तक शादी कर लूंगी। हालांकि, मुझे ये बात नहीं पता कि मैं कभी मां बन भी पाऊंगी या नहीं। क्योंकि मेरे पीरियड्स बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वह बस मेरी तरफ देखते रहे।'

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दीपक ने क्या कहा?

आरती ने आगे बताया, ‘कुछ देर बाद दीपक ने मुझसे कहा कि दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं जिन्हें घर की जरूरत है। अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ तो हम उन्हें गोद ले लेंगे। मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा अपना बच्चा भी हो जाए तो भी हम एक बच्चा गोद लेंगे। आप चिंता मत करो।’

कब हुई थी आरती की शादी और अब वो कितने साल की हैं?

आरती सिंह ने 25 अप्रैल 2024 को बिजनेसमैन दीपक चौहान से शादी की थी। उन्होंने मंदिर में दीपक के साथ सात फेरे लिए थे। शादी में उनके मामा गोविंदा भी परिवार के साथ शामिल हुए थे। आज आरती की शादी को दो साल हो गए हैं और वह खुद 41 साल की हो गई हैं।

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आरती को उनकी मां की सहेली ने पाला

बता दें, आरती का जन्म 5 अप्रैल को हुआ था और 11 मई को उनकी मां का देहांत हो गया था। ऐसे में उनकी मां की सहेली गीता ने उन्हें पाला। बहुत समय तक आरती को ये बात पता ही नहीं थी कि कृष्णा अभिषेक उनके रियल भाई हैं और गीता मां उन्हें जन्म देने वाली मां नहीं हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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