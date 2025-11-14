'बिग बॉस 11' के फेमस कंटेस्टेंट पर टूटा दुखों का पहाड़, 59 साल की उम्र हुआ पिता का निधन
संक्षेप: प्रियांक के सिर से उनका पिता का साया उठ गया है। एक्टर के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। 59 साल की उम्र में प्रियंका शर्मा के पिता ने आखिरी सांस ली है। पिता के निधन के जानकारी खुद प्रियांक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर की है।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है।'बिग बॉस 11' फेम प्रियांक शर्मा पर अचानक का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रियांक के सिर से उनका पिता का साया उठ गया है। एक्टर के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। 59 साल की उम्र में प्रियंका शर्मा के पिता ने आखिरी सांस ली है। पिता के निधन के जानकारी खुद प्रियांक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर की है।
मुझे आपकी बहुत याद आएगी
प्रियांक शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिता संग एक बेहद खास तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में उनके पिता ब्लैक कलर के सूट में नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके पीछे शायद प्रियांक हैं, जो उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, लेकिन उनका चेहरा इस तस्वीर में कट गया है। इस तस्वीर के साथ प्रियांक ने लिखा, 'स्लीप वेल माय डैडी। आई विल मिस यू सो मच। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। उम्मीद है कि एक दिन मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा । रेस्ट इन पीस (1966-2025)।'
दिव्या ने किया रिएक्ट
प्रियांक शर्मा का ये पोस्ट सामने आते ही फैंस ही नहीं स्टार्स के भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। इस पोस्ट पर प्रियांक शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल ने रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस ने लिखा 'स्टे स्ट्रांग ।' दिव्या के अलावा फैंस ने भी ढेर सारे कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा, 'ओह माय गॉड, क्या! ये सचमुच दिल तोड़ने वाला है।' ऐसे कई और कमेंट्स इस पोस्ट पर आ रहे हैं।
