भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने छोड़ा 'राइज एंड फॉल' शो, फैन्स हुए हैरान

अमेजन एमएक्स प्लेयर के रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बीच में छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली खुद उन्हें लेने सेट पर आई थी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 09:15 AM
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ को बीच में ही अलविदा कह दिया है। अमेजन एमएक्स प्लेयर पर आने वाले इस रिएलिटी शो की टीआरपी पवन की वजह से आसमान छू रही थी और उनके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहे थे। ऐसे में पवन सिंह के यूं अचानक शो छोड़ने पर लोग हैरान है।

पवन को लेने आई उनकी फैमिली

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन की फैमिली खुद सेट पर आकर उन्हें घर ले गई है। जब कंटेस्टेंट्स को पता चला कि पवन शो छोड़ रहे हैं तब वे दंग रह गए। ऐसे में पवन ने जाते-जाते शो के कंटेस्टेंट्स और दर्शकों को बताया कि वह इस शो में बतौर कंटेस्टेंट आए ही नहीं थी। वह तो बतौर गेस्ट कुछ वक्त के लिए शो का हिस्सा बने।

अक्षरा सिंह के बारे में पवन का बयान

शो के दौरान पवन का बिंदास अंदाज, नयनदीप रक्षित के साथ मस्ती और धनश्री वर्मा से बातचीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर भी खुलकर बात की थी। पवन ने बताया था कि अक्षरा सिंह के साथ बार-बार काम करने से उनके परिवार को दिक्कत हुई थी और इसी वजह से अब उनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है।

इस कंटेस्टेंट ने भी छोड़ा शो

इससे पहले रेसलर संगीता फोगाट भी पारिवारिक कारणों से शो छोड़ चुकी हैं। अब पवन की अचानक विदाई ने फैन्स को बड़ा झटका दिया है।

