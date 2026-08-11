Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तेज प्रताप यादव का दावा- पत्नी ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी को मारा था, पूजा करने से रोकती थी

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जियोहॉटस्टार के रिएलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में अपनी पत्नी और अपने बीच चल रहे विवाद पर खुलकर बात की है।

Tej Pratap Yadav on Wife Aishwarya
तेज प्रताप यादव ने पत्नी ऐश्वर्या पर बड़ा खुलासा

लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इस दिनों रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने लेटेस्ट एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी के तीन महीने बाद ही तलाक लेने का फैसला क्यों किया।

मंदिर जाने नहीं देती थी- तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने कहा, 'हमारे बीच बनी नहीं इसलिए मामला गड़बड़ा गया। अभी केस चल रहा है। मामला न्यायालय में है। देखिए हम पूजा पाठ करने वाले इंसान हैं और उनकाे वो पसंद नहीं था। रोक टोक करती थीं। मंदिर जाने नहीं देती थी।'

ये भी पढ़ें:'असल में मुझे वो सब याद आ गया', भोजपुरी बवाल में छलके निरहुआ के आंसू

मेरी माता जी को मारा था- तेज प्रताप यादव

ऐश्वर्या राय के मारपीट के आरोपों पर तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है। इसका सबूत क्या है? उन्होंने जब मेरी माता जी को मारा था तो दो-तीन विधायक वहीं मौजूद थे। मेरे पास भी वीडियो है। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है। उनकी सारे हरकतें रिकॉर्ड हुई हैं। मैंने कोर्ट में दे दिए हैं सारे सबूत।

दोबारा शादी करेंगे तेज प्रताप यादव?

जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि क्या वह ऐश्वर्या राय से तलाक लेने के बाद दोबारा शादी करेंगे? तब उन्होंने कहा, 'सोचा जाएगा। अभी तो दिमाग में बस इतना है कि जनता की सेवा करना है। शादी जब होगा तब होगा। हम इस बारे में सोचते नहीं हैं।'

ये भी पढ़ें:लालू यादव और परिवार से अलग होने पर तेज प्रताप यादव का छलका दर्द, कहा- भगवान ने..

2018 में हुई थी तेज प्रताप-ऐश्वर्या की शादी

तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। तेजप्रताप पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटे हैं, जबकि ऐश्वर्या चंद्रिका राय की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं। शादी के बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने अपने समधी चंद्रिका राय को सारण से टिकट दिया, लेकिन वह हार गए।

ऐश्वर्या के आरोप

वह 2019 का ही समय था जब ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने उनके बाल खींचकर उन्हें मारा है और उनके गार्ड ने भी मुझे मारा है। इसके बाद चंद्रिका राय और उनकी पत्नी दल-बल के साथ राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए थे। तेज प्रताप यादव ने भी ऐश्वर्या पर आरोप लगाए थे। ये मामला इतना बढ़ा कि तलाक तक पहुंच गया।

ये भी पढ़ें:तुम्हारे लिए मैंन…खेसारी की Ex गर्लफ्रेंड संग फ्लर्ट करते दिखे तेज प्रताप यादव

ऐश्वर्या ने कहा था- मेरी लाइफ बर्बाद क्यों की

तलाक के बीच तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के वीडियोज और फोटोज वायरल होने लगे थे। इस पर ऐश्वर्या राय ने कहा था, 'मुझे उनके अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मुझे मारा गया था, तब सामाजिक न्याय कहां था। सब को अफेयर की जानकारी थी तो मेरी शादी क्यों कराई थी। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो मेरी शादी क्यों कराई। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की?'

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Tej Pratap Yadav
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।