फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है भय के एक्टर करण टैकर का घर, खुद सजाया है अपना ये आशियाना

संक्षेप: भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री में नजर आने वाले एक्टर करण टैकर का मुंबई वाला घर किसी फाइव होटल जैसा दिखता है। इस घर में आलीशान फर्नीचर और शानदार बार काउंटर है। करण ने इस घर को खुद सजाया है। तस्वीरों में देखिए एक्टर का आलीशान आशियाना।

भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री सीरीज में नजर आए एक्टर करण टैकर को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला था। सीरीज से तारीफें बटोरने के बाद करण अब अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। फराह खान ने हाल में अपने यूट्यूब चैनल के लिए करण और उनके परिवार के साथ व्लॉग शूट किया है। खास बात ये है कि इस व्लॉग में करण का आलीशान घर नजर आ रहा है। देखिए किसी फाइव स्टार्ट होटल जैसा है भय एक्टर करण टैकर का घर।

लिविंग एरिया ये करण टैकर के घर का लिविंग एरिया है। यहां करण का पूरा परिवार एक साथ रहता है। इस घर को करण और उनकी बहन ने मिलकर सजाया है।

सिटिंग एरिया ये करण के घर का टाइम पास एरिया है। एक्टर और उनका परिवार अक्सर यहीं अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। इस एरिया को सफेद सोफे से सजाया हुआ है।

डाइनिंग एरिया करनियाँ उनका परिवार इसी डिज़ाइनर टेबल पर खाने का टाइम एंजॉय करते हैं। इस टेबल को ब्लैक और रेड से सजाया गया है। सामने गोल्डन पर्दे का इस्तेमाल है।

बार काउंटर करण ने बताया ये उनका सबसे फेवरिट हिस्सा है। वो अक्सर अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताते है। करण ने काला खट्टा के नाम पर दिलीप को भी एक ड्रिंक बनाकर पिला दी।



टीवी रूम ये करण के घर का छोटा लेकिन सुकून भरा टीवी रूम है। यहां अक्सर एक्टर अपनी फिल्मों, सीरीज को परिवार के साथ एन्जॉय करते हैं। ये एक्टर का सुकून भरा कोना है जिसमें ज्यादा सजावट नहीं की गई है। साधारण रखा गया है।





किचन करण ने अपने घर के किचन में खुद कुकिंग की और सब को हलवा बनाकर खिलाया। दूसरी तस्वीर में सब हलवे का आनंद ले रहे हैं। करण ने कहा कि बहुत ही अच्छे हाउस हस्बैंड बन सकते हैं।

परिवार