भारती को अबॉर्ट करने के लिए मां ने खाया था खजूर-पपीता, बोलीं- घर पर अकेले 60 रुपये में पैदा किया

भारती सिंह का मानना है कि उनको इस दुनिया में आना ही था तो कोई ताकत नहीं रोक पाई। उनकी मां ने प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन के लिए कई टोटके अपनाए थे लेकिन भारती बच गईं और मां ने उन्हें अकेले जन्म दिया।

भारती सिंह अपनी मां के काफी करीब हैं। उन्होंने बताया कि उनके मां-बाप नहीं चाहते थे कि एक और बच्चा हो। इसलिए उनकी मां ने उन्हें अबॉर्ट करने की कोशिश की थी। मां ने कई तरह की जड़ीबूटियां, पपीता सब कुछ खाया पर वह बच गईं। भारती बोलीं कि मां ने उन्हें पैदा करने में सिर्फ 60 रुपये खर्च किए थे और उन्होंने मां को 1 करोड़ 60 लाख का घर गिफ्ट किया है।

मां को नहीं पता चला कि हो गईं प्रेग्नेंट राज शमानी के पॉडकास्ट पर भारती बोलीं, 'मैं तीसरी बच्ची थी। मेरे पिता फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी मां हाउसवाइफ थीं। उनके दो बच्चे थे। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि अरे मैं प्रेग्नेंट हो गई। उन्हें 2-3 महीने बाद पता चला था। फिर मेरी मम्मी ने इतनी सारी जड़ीबूटियां खाईं, बाबा लोगों से मिलकर आईं फिर पैर के बल बैठकर पोछे मारे, गरम चीज, पपीता, खजूर खा लिया कि ये ना रहे, पर मुझे तो आना ही था।

मां ने अकेले पैदा किया मां ने मुझे अपने आप घर में जन्म दिया। वह घर पर थीं और पापा नाइट ड्यूटी पर थे। उन्होंने मुझे अकेले पैदा किया बस गर्भनाल (कॉर्ड) काटने के लिए दाई को 60 रुपये दिए थे। मैं 60 रुपये में हुई हूं। मैं 60 रुपये का बच्चा हूं। आज देखो मैंने मम्मी को 1 करोड़ 60 का घर खरीदकर दिया। हां मैं अनचाही बच्ची हूं। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी, उनके लिए बहुत था क्योंकि एक और बच्चा कौन पालता।'