Bharti singh tells that her mother ate date papaya jadibooti to abort her she survived and got delivered in just 60 rs भारती को अबॉर्ट करने के लिए मां ने खाया था खजूर-पपीता, बोलीं- घर पर अकेले 60 रुपये में पैदा किया, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBharti singh tells that her mother ate date papaya jadibooti to abort her she survived and got delivered in just 60 rs

भारती को अबॉर्ट करने के लिए मां ने खाया था खजूर-पपीता, बोलीं- घर पर अकेले 60 रुपये में पैदा किया

भारती सिंह का मानना है कि उनको इस दुनिया में आना ही था तो कोई ताकत नहीं रोक पाई। उनकी मां ने प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन के लिए कई टोटके अपनाए थे लेकिन भारती बच गईं और मां ने उन्हें अकेले जन्म दिया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 11:22 AM
share Share
Follow Us on
भारती को अबॉर्ट करने के लिए मां ने खाया था खजूर-पपीता, बोलीं- घर पर अकेले 60 रुपये में पैदा किया

भारती सिंह अपनी मां के काफी करीब हैं। उन्होंने बताया कि उनके मां-बाप नहीं चाहते थे कि एक और बच्चा हो। इसलिए उनकी मां ने उन्हें अबॉर्ट करने की कोशिश की थी। मां ने कई तरह की जड़ीबूटियां, पपीता सब कुछ खाया पर वह बच गईं। भारती बोलीं कि मां ने उन्हें पैदा करने में सिर्फ 60 रुपये खर्च किए थे और उन्होंने मां को 1 करोड़ 60 लाख का घर गिफ्ट किया है।

मां को नहीं पता चला कि हो गईं प्रेग्नेंट

राज शमानी के पॉडकास्ट पर भारती बोलीं, 'मैं तीसरी बच्ची थी। मेरे पिता फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी मां हाउसवाइफ थीं। उनके दो बच्चे थे। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि अरे मैं प्रेग्नेंट हो गई। उन्हें 2-3 महीने बाद पता चला था। फिर मेरी मम्मी ने इतनी सारी जड़ीबूटियां खाईं, बाबा लोगों से मिलकर आईं फिर पैर के बल बैठकर पोछे मारे, गरम चीज, पपीता, खजूर खा लिया कि ये ना रहे, पर मुझे तो आना ही था।

मां ने अकेले पैदा किया

मां ने मुझे अपने आप घर में जन्म दिया। वह घर पर थीं और पापा नाइट ड्यूटी पर थे। उन्होंने मुझे अकेले पैदा किया बस गर्भनाल (कॉर्ड) काटने के लिए दाई को 60 रुपये दिए थे। मैं 60 रुपये में हुई हूं। मैं 60 रुपये का बच्चा हूं। आज देखो मैंने मम्मी को 1 करोड़ 60 का घर खरीदकर दिया। हां मैं अनचाही बच्ची हूं। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी, उनके लिए बहुत था क्योंकि एक और बच्चा कौन पालता।'

2 साल की थीं जब पिता का हुआ निधन

भारती ने बताया कि जब वह 2 साल की थीं तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां 22 साल की थीं। बहुत सुंदर थीं। चाहती तो बॉयफ्रेंड बना सकती थीं, दूसरी शादी कर सकती थीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो काम करती रहती थीं। भारती ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा डर अपनी मां को खोने का है।

ये भी पढ़ें:भारती सिंह ने बताया बस में उनके साथ कैसे होती थी गंदी हरकत, बोलीं- दूधवाले…
Bharti Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।