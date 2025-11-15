भारती सिंह, देबीना और तेजस्वी को केकड़ा खाते देख भड़के यूजर्स, कहा- 'आ थू... बहुत ही घटिया'
संक्षेप: भारती सिंह, देबीना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है।
कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी टाइम एंजॉय कर रही हैं। अक्सर भारती अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं। ऐसी बीच अब भारती सिंह, देबीना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूजर्स उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो वीडियो, जिसे देखने के बाद लोगों ने प्रेग्नेंट भारती को भी नहीं छोड़ा।
टेबर पर सर्व किया गया केकड़ा
दरअसल, वायरल वीडियो में भारती सिंह, देबिना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश लंच टेबल पर क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं। लेकिन तीनों की टेबल पर केकड़े नजर आते हैं। जी हां, वो तीनों केकड़ा खाती नजर आ रही हैं। उनकी शानदार पार्टी चल रही थी। तीनों को टेबल पर बड़े-बड़े केकड़े सर्व किए जाते हैं, जिन्हें देखकर तेजस्वी बहुत एक्साइटेड दिखती हैं। बस फिर क्या था ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया यूजर्स भड़क गए और तीनों को जमकर सुना रहे हैं।
यूजर्स ने भारती, देबीना और तेजस्वी को लगाई फटकार
भारती सिंह, देबीना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश के इस वीडियो को अब तक काफी व्यूज मिल चुके हैं। इस पर लगातार यूजर्स अपने रिएक्शन देते भी दिख रहे हैं। एक यूजर ने इस पर लिखा, 'कितने दुख की बात है। इंसानों के रूप में जानवर।' एक और कमेंट है, 'छी। काश! इनको भी कोई एक दिन ऐसे ही खाए। कर्मा हमेशा वार करता है।' एक ने लिखा, 'आ थू। बहुत ही घटिया।' एक लिखता है, 'पहले प्रेमानंद जी से मिलने गई, अब जीव हत्या प्रमोट कर रही हैं।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।
