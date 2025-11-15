Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBharti Singh Tejasswi Prakash Debina Bonnerjee Eat Prawns In Restaurant Netizens Slam After Watching Video
भारती सिंह, देबीना और तेजस्वी को केकड़ा खाते देख भड़के यूजर्स, कहा- 'आ थू... बहुत ही घटिया'

भारती सिंह, देबीना और तेजस्वी को केकड़ा खाते देख भड़के यूजर्स, कहा- 'आ थू... बहुत ही घटिया'

संक्षेप: भारती सिंह, देबीना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है।

Sat, 15 Nov 2025 06:04 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी टाइम एंजॉय कर रही हैं। अक्सर भारती अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं। ऐसी बीच अब भारती सिंह, देबीना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूजर्स उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो वीडियो, जिसे देखने के बाद लोगों ने प्रेग्नेंट भारती को भी नहीं छोड़ा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टेबर पर सर्व किया गया केकड़ा

दरअसल, वायरल वीडियो में भारती सिंह, देबिना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश लंच टेबल पर क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं। लेकिन तीनों की टेबल पर केकड़े नजर आते हैं। जी हां, वो तीनों केकड़ा खाती नजर आ रही हैं। उनकी शानदार पार्टी चल रही थी। तीनों को टेबल पर बड़े-बड़े केकड़े सर्व किए जाते हैं, जिन्हें देखकर तेजस्वी बहुत एक्साइटेड दिखती हैं। बस फिर क्या था ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया यूजर्स भड़क गए और तीनों को जमकर सुना रहे हैं।

यूजर्स ने भारती, देबीना और तेजस्वी को लगाई फटकार

भारती सिंह, देबीना बनर्जी और तेजस्वी प्रकाश के इस वीडियो को अब तक काफी व्यूज मिल चुके हैं। इस पर लगातार यूजर्स अपने रिएक्शन देते भी दिख रहे हैं। एक यूजर ने इस पर लिखा, 'कितने दुख की बात है। इंसानों के रूप में जानवर।' एक और कमेंट है, 'छी। काश! इनको भी कोई एक दिन ऐसे ही खाए। कर्मा हमेशा वार करता है।' एक ने लिखा, 'आ थू। बहुत ही घटिया।' एक लिखता है, 'पहले प्रेमानंद जी से मिलने गई, अब जीव हत्या प्रमोट कर रही हैं।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bharti Singh Tejasswi Prakash Debina Bonnerjee

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।