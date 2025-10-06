Bharti Singh revealed that she did not realise she was pregnant for 2 and half months भारती सिंह बोलीं, 2.5 महीने तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, Tv Hindi News - Hindustan
भारती सिंह बोलीं, 2.5 महीने तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं

भारती सिंह ने बताया कि मोटापे की वजह से उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि वह प्रेग्नेंट हैं। वह हर रोज की तरह सेट पर जा रही थीं, खा रही थीं और डांस कर रही थीं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:45 PM
कॉमेडी की दुनिया की क्वीन कही जाने वालीं भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपने फैंस को ये खुशखबरी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से भी बात की है और अपनी प्रेग्नेंसी पर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें 2.5 महीने तक पता ही नहीं चला कि वह प्रेग्नेंट हैं।

भारती ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके वजन की वजह से उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह प्रेग्नेंट हैं। वह रोजमर्रा की तरह सेट पर शूटिंग करने जा रही थीं, खाना खा रही थीं, घर के कामों में लगी थीं, यहां तक कि 'डांस दीवाने; के मंच पर परफॉर्म भी कर रही थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है।

भारती बोलीं, “जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो ढाई महीने तक मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। मोटे लोगों काे पता नहीं चलता। मैं खा रही थी, शूटिंग कर रही थी, दौड़ रही थी, डांस दीवाने पर स्टेज पर नाच रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार चेक कर ही लेते हैं। जब मैंने चेक किया तब मैंने टेस्ट किट नीचे रख दी और बाहर आ गई क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। फिर जब मैं वापस आई और देखा कि किट के ऊपर दो लाइनें हैं तो मैंने हर्ष को इसके बारे में बताया। तो यह हमारे लिए एक सरप्राइज था। हमने सोचा नहीं था कि यह बच्चा पैदा करने का सही समय है।”

