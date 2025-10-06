भारती सिंह बोलीं, 2.5 महीने तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं

भारती सिंह ने बताया कि मोटापे की वजह से उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि वह प्रेग्नेंट हैं। वह हर रोज की तरह सेट पर जा रही थीं, खा रही थीं और डांस कर रही थीं।

कॉमेडी की दुनिया की क्वीन कही जाने वालीं भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपने फैंस को ये खुशखबरी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से भी बात की है और अपनी प्रेग्नेंसी पर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें 2.5 महीने तक पता ही नहीं चला कि वह प्रेग्नेंट हैं।

भारती ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके वजन की वजह से उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह प्रेग्नेंट हैं। वह रोजमर्रा की तरह सेट पर शूटिंग करने जा रही थीं, खाना खा रही थीं, घर के कामों में लगी थीं, यहां तक कि 'डांस दीवाने; के मंच पर परफॉर्म भी कर रही थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है।