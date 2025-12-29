रो रोकर भारती सिंह का हुआ बुरा हाल, बोलीं- मेरे साथ क्या हो रहा है यार

Hindustan Hindi News
भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बने हैं। दूसरे बेटे काजू को जन्म देने के बाद भारती 27 दिसंबर के दिन घर लौटीं और 29 दिसंबर के दिन इमोशनल हो गईं।

Dec 29, 2025 10:59 pm IST
कॉमेडियन भारती सिंह को रोना आ रहा है। उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह बोलीं, “मैं अभी रो के हटी हूं। पता नहीं किस बात का रोना आए जा रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा है। बैठे-बैठे रोना निकल रहा है। किस बात पे रोना निकल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ सही है घर में, काम काज वाले लोग भी बहुत हैं, हर चीज के लिए बंदा है घर में।"

‘मेरे साथ क्या हो रहा है यार’

भारती ने आगे कहा, “मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मुझे क्यों रोना आ रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है यार। भगवान ने इतनी खुशियां दी हैं, यह पोस्टपार्टम इफेक्ट क्या होता है? क्यों? बता दें, हाल ही में भारती ने अपने दूसरे बेटे, काजू, को जन्म दिया है।

हर्ष ने भारती को दिया दिलासा

जब भारती अपनी परेशानी शेयर कर रही थीं तब हर्ष घर लौटे। भारती ने हर्ष से कहा कि वह दूसरों की तरह ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं और फिर से रोने लगीं। हर्ष ने भारती को गले लगाया, उन्हें दिलासा दिया और जोक्स सुनाकर उनका मूड लाइट करने की कोशिश की।

क्या बोले लोग?

हर्ष और भारती के इस प्यार भरे अंदाज ने दर्शकों के दिल को छू लिया। लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक ने कमेंट में लिखा, “सिर्फ किस्मत वालों को ऐसा पति मिलता है जो ऐसा प्यार करता है।” दूसरे ने लिखा, “हर्ष भैया बहुत प्यारे हैं। वह आपकी बहुत परवाह करते हैं।” जबकि तीसरे ने कमेंट किया, “आप दोनों कपल गोल्स हैं।”

