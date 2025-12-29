रो रोकर भारती सिंह का हुआ बुरा हाल, बोलीं- मेरे साथ क्या हो रहा है यार

संक्षेप: भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बने हैं। दूसरे बेटे काजू को जन्म देने के बाद भारती 27 दिसंबर के दिन घर लौटीं और 29 दिसंबर के दिन इमोशनल हो गईं।

कॉमेडियन भारती सिंह को रोना आ रहा है। उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह बोलीं, “मैं अभी रो के हटी हूं। पता नहीं किस बात का रोना आए जा रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा है। बैठे-बैठे रोना निकल रहा है। किस बात पे रोना निकल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ सही है घर में, काम काज वाले लोग भी बहुत हैं, हर चीज के लिए बंदा है घर में।"

‘मेरे साथ क्या हो रहा है यार’ भारती ने आगे कहा, “मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मुझे क्यों रोना आ रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है यार। भगवान ने इतनी खुशियां दी हैं, यह पोस्टपार्टम इफेक्ट क्या होता है? क्यों? बता दें, हाल ही में भारती ने अपने दूसरे बेटे, काजू, को जन्म दिया है।

हर्ष ने भारती को दिया दिलासा जब भारती अपनी परेशानी शेयर कर रही थीं तब हर्ष घर लौटे। भारती ने हर्ष से कहा कि वह दूसरों की तरह ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं और फिर से रोने लगीं। हर्ष ने भारती को गले लगाया, उन्हें दिलासा दिया और जोक्स सुनाकर उनका मूड लाइट करने की कोशिश की।