Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBharti Singh Hid This Big Thing with Husband Harsh Before Kaju s Birth says wo gussa karega ab use pata chalega
काजू के जन्म से 1 दिन पहले भारती ने हर्ष से छिपाई थी ये जरूरी बात, बोलीं- वो गुस्सा करेगा…

काजू के जन्म से 1 दिन पहले भारती ने हर्ष से छिपाई थी ये जरूरी बात, बोलीं- वो गुस्सा करेगा…

संक्षेप:

Bharti Singh New Vlog: भारती सिंह ने अपने नए व्लॉग में बताया कि काजू के बर्थ से एक दिन पहले उनके साथ क्या हुआ था। भारती ने कहा कि उन्होंने अभी तक हर्ष को ये नहीं बताया था, लेकिन अब जब वो व्लॉग देखेगा तो गुस्सा करेगा।

Dec 25, 2025 09:43 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ है। भारती अपने दूसरे बेटे को काजू कहकर बुला रही हैं। अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भारती सिंह लगातार काम करती रही हैं। अब भारती सिंह ने एक नए व्लॉग में बताया कि काजू के बर्थ से एक दिन पहले उन्हें काफी दर्द हो रहा था। उन्हें पेट भारी लग रहा था, लेकिन उन्होंने हर्ष को ये बात नहीं बताई थी।

18 दिसंबर को भारती ने बनाया था व्लॉग

भारती ने व्लॉग की शुरुआत में कहा कि आज जो वो बोलने जा रही हैं तो शायद हर्ष जब ये व्लॉग देखेगा तो वो बहुत गुस्सा होगा। भारती ने बताया कि ये व्लॉग 18 दिसंबर का है, काजू के बर्थ से एक दिन पहले का।

हर्ष को इस वजह से नहीं बताया था भारती ने

भारती ने बताया कि 18 का उनका शूट था। हर्ष लंबे वक्त से कुछ प्लान कर रहे हैं, उसका शूट था। भारती ने कहा कि उस शूट के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके फोन कॉल पर शूट के लिए आए थे। भारती ने बताया कि 18 तारीख को ही उन्हें अपनी तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन उन्होंने हर्ष को नहीं बताया था क्योंकि फिर हर्ष उन्हें उस हाल में काम नहीं करने देते हैं।

18 को ही खराब हो गई थी भारती की तबीयत

भारती ने कहा कि 18 तारीख को उनकी बिल्कुल भी हालत नहीं थी शूट पर जाने की, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनके एक बार कहने पर श्रिती झा, तेजस्वी प्रकाश, शिव ठाकरे और कई लोग शूट पर पहुंच रहे थे, तो उन्हें भी वहां रहना चाहिए था। भारती ने कहा, सुबह से ही पेट भारी-भारी लग रहा था, नीचे की तरफ बहुत प्रेशर था। उससे एक-दो दिन पहले मैंने सोनोग्राफी कराई थी, डॉक्टर ने बोला था कि सर बेबी का बिल्कुल नीचे आ गया है। कभी भी आपको अस्पताल आना पड़ा सकता था।

बहुत मुश्किल रही नौ महीने की जर्नी

भारती ने कहा कि उन्हें नहीं लगा था कि 9वां महीना शुरू हो गया है तो अभी डिलिवरी हो जाएगी क्योंकि गोला की डिलिवरी 10वें महीने की शुरुआत में हुई थी। भारती ने कहा कि दूसरे बच्चे के टाइम उनकी ज्यादा हालत खराब रही। बहुत मुश्किल रही उनके लिए ये नौ महीने की जर्नी।

बता दें, काजू का जन्म 19 दिसंबर को हुआ था। 19 दिसंबर की सुबह अचानक भारती का वॉटर ब्रेक हुआ और वो बहुत घबरा गई थीं। इसके बाद उन्होंने हर्ष को जगाया और फिर भारती अपने परिवार के साथ भारती अस्पताल गईं। वहां पर भारती ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया।

