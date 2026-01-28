Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBharti Singh Harsh Limbachiyaa Reveals Second Son Name Yashveer Photos Namkaar ceremony
भारती सिंह ने छोटे बेटे के साथ शेयर की तस्वीरें, रिवील किया काजू का नाम

भारती सिंह ने छोटे बेटे के साथ शेयर की तस्वीरें, रिवील किया काजू का नाम

संक्षेप:

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने अपने दूसरे बेटे का नाम रिवील कर दिया है। भारती ने दूसरे बेटे के नामकरण सेरिमनी से कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों पर सिलेब्स ने भारती और हर्ष को बधाई दी हैं।

Jan 28, 2026 05:05 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने अपने दूसरे बेटे का चेहरा अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे का नाम अपने फैंस को बता दिया है। भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे का नाम यशवीर रखा है। भारती सिंह के इंस्टा पोस्ट पर सिलेब्स ने लाफ्टर क्वीन भारती और पति हर्ष को बधाई दी हैं। फैंस ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है भारती सिंह के बेटे का नाम?

भारती सिंह ने काजू के नामकरण सेरिमनी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ भारती सिंह ने लिखा- यशवीर। इसी के साथ भारती सिंह ने एक हार्ट इमोजी बनाया। भारती सिंह के पोस्ट पर रुबीना दिलैक ने लिखा- अति सुंदर। एक ने लिखा- यशवीर बहुत ही सुंदर नाम है। एक ने लिखा- यशवीर बहुत ही अच्छा नाम है और यशवीर को ढेर सारा प्यार है।

लाल सूट में खूबसूरत नजर आईं भारती सिंह

भारती सिंह ने नामकरण सेरिमनी से तीन तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में भारती सिंह और हर्ष के साथ गोला खड़े हैं। वहीं, भारती, हर्ष और गोला ने यशवीर को पकड़ा हुआ है। बेटे के नामकरण पर भारती सिंह लाल रंग के सूट में नजर आईं। वहीं, हर्ष और गोला ने मैचिंग कुर्ता-पायजामा पहना।

भारती सिंह ने 19 दिसंबर, 2025 को छोटे बेटे को जन्म दिया। भारती ने अभी तक बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया है। उन्होंने बेटे के जन्म के बाद फैंस से वादा किया था कि वो जल्द ही अपने बेटे का चेहरा रिवील करेंगी। भारती और हर्ष के दो बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम लक्ष्य है जिसे प्यार से सब गोला बुलाते हैं। बेटे को जन्म देने के बाद भारती सिंह काम पर लौट चुकी हैं। वो लाफ्टर शेफ्स के लास्ट 2 एपिसोड्स में नजर आई थीं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bharti Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।