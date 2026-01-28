भारती सिंह ने छोटे बेटे के साथ शेयर की तस्वीरें, रिवील किया काजू का नाम

संक्षेप: भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने अपने दूसरे बेटे का नाम रिवील कर दिया है। भारती ने दूसरे बेटे के नामकरण सेरिमनी से कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों पर सिलेब्स ने भारती और हर्ष को बधाई दी हैं।

भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने अपने दूसरे बेटे का चेहरा अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे का नाम अपने फैंस को बता दिया है। भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे का नाम यशवीर रखा है। भारती सिंह के इंस्टा पोस्ट पर सिलेब्स ने लाफ्टर क्वीन भारती और पति हर्ष को बधाई दी हैं। फैंस ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है।

क्या है भारती सिंह के बेटे का नाम? भारती सिंह ने काजू के नामकरण सेरिमनी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ भारती सिंह ने लिखा- यशवीर। इसी के साथ भारती सिंह ने एक हार्ट इमोजी बनाया। भारती सिंह के पोस्ट पर रुबीना दिलैक ने लिखा- अति सुंदर। एक ने लिखा- यशवीर बहुत ही सुंदर नाम है। एक ने लिखा- यशवीर बहुत ही अच्छा नाम है और यशवीर को ढेर सारा प्यार है।

लाल सूट में खूबसूरत नजर आईं भारती सिंह भारती सिंह ने नामकरण सेरिमनी से तीन तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में भारती सिंह और हर्ष के साथ गोला खड़े हैं। वहीं, भारती, हर्ष और गोला ने यशवीर को पकड़ा हुआ है। बेटे के नामकरण पर भारती सिंह लाल रंग के सूट में नजर आईं। वहीं, हर्ष और गोला ने मैचिंग कुर्ता-पायजामा पहना।