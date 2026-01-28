भारती सिंह ने छोटे बेटे के साथ शेयर की तस्वीरें, रिवील किया काजू का नाम
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने अपने दूसरे बेटे का नाम रिवील कर दिया है। भारती ने दूसरे बेटे के नामकरण सेरिमनी से कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों पर सिलेब्स ने भारती और हर्ष को बधाई दी हैं।
भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने अपने दूसरे बेटे का चेहरा अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे का नाम अपने फैंस को बता दिया है। भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे का नाम यशवीर रखा है। भारती सिंह के इंस्टा पोस्ट पर सिलेब्स ने लाफ्टर क्वीन भारती और पति हर्ष को बधाई दी हैं। फैंस ने भी इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है।
क्या है भारती सिंह के बेटे का नाम?
भारती सिंह ने काजू के नामकरण सेरिमनी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ भारती सिंह ने लिखा- यशवीर। इसी के साथ भारती सिंह ने एक हार्ट इमोजी बनाया। भारती सिंह के पोस्ट पर रुबीना दिलैक ने लिखा- अति सुंदर। एक ने लिखा- यशवीर बहुत ही सुंदर नाम है। एक ने लिखा- यशवीर बहुत ही अच्छा नाम है और यशवीर को ढेर सारा प्यार है।
लाल सूट में खूबसूरत नजर आईं भारती सिंह
भारती सिंह ने नामकरण सेरिमनी से तीन तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में भारती सिंह और हर्ष के साथ गोला खड़े हैं। वहीं, भारती, हर्ष और गोला ने यशवीर को पकड़ा हुआ है। बेटे के नामकरण पर भारती सिंह लाल रंग के सूट में नजर आईं। वहीं, हर्ष और गोला ने मैचिंग कुर्ता-पायजामा पहना।
भारती सिंह ने 19 दिसंबर, 2025 को छोटे बेटे को जन्म दिया। भारती ने अभी तक बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया है। उन्होंने बेटे के जन्म के बाद फैंस से वादा किया था कि वो जल्द ही अपने बेटे का चेहरा रिवील करेंगी। भारती और हर्ष के दो बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम लक्ष्य है जिसे प्यार से सब गोला बुलाते हैं। बेटे को जन्म देने के बाद भारती सिंह काम पर लौट चुकी हैं। वो लाफ्टर शेफ्स के लास्ट 2 एपिसोड्स में नजर आई थीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
