'भाभी जी घर पर हैं' में 9 साल बाद वापसी को लेकर शिल्पा शिंदे ने किया रिएक्ट, कहा- 'यह एक बड़ा रिस्क है...'
संक्षेप: अंगूरी भाभी का किरदार पहले शिल्पा शिंदे ने निभाया था और उनके जाने के बाद शुभांगी अत्रे नई अंगूरी भाभी बनी थीं। वहीं, अब एक बार फिर से अंगूरी भाभी के किरदार के बदलने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब पहली बार शिल्पा ने शो में अपनी वापसी की खबरों पर रिएक्ट किया है।
टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'भाभी जी घर पर हैं' हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। इस शो की कॉमेडी के साथ ही इसके कलाकार भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। खासतौर पर शो की अंगूरी भाभी। शो में कई बार फीमेल लीड किरदार बदल चुके हैं। अंगूरी भाभी का किरदार पहले शिल्पा शिंदे ने निभाया था और उनके जाने के बाद शुभांगी अत्रे नई अंगूरी भाभी बनी थीं। वहीं, अब एक बार फिर से अंगूरी भाभी के किरदार के बदलने की खबरें सामने आ रही हैं। खबर आ रही है कि शिल्पा शिंदे शो में फिर से वापसी कर रही है। इसके अलावा शो में और कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। ऐसे में अब पहली बार शिल्पा ने शो में अपनी वापसी की खबरों पर रिएक्ट किया है।
'यह एक बड़ा रिस्क है'
शिल्पा शिंदे ने हाल ही में जूम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में शिल्पा ने कहा, 'मुझे सुबह से ही बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मैं किसी और काम पर लगी हुई हूं। मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूं। मैं मनोज जी के साथ थी, और वह हमेशा चाहते थे कि मैं 'भाबीजी घर पर हैं' में वापस आऊं। अभी मनोज जी ही नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगी। मैं 'मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा' में विश्वास रखती हूं। मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। यह एक बड़ा रिस्क है।'
अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ
शिल्पा शिंदे ने भी क्लियर किया कि यह सिर्फ खबर है, क्योंकि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। एक्ट्रेस ने कहा, 'हमने बहुत से लोगों को हंसाया है। 'भाबीजी घर पर हैं' को 10 साल हो गए हैं। अब, वे भी कहानी में बदलाव चाहते हैं। लोग अब सोच रहे हैं कि मैं वापस आ रही हूं, लेकिन हां, बातचीत चल रही है। मुझे एक अलग शो के लिए अप्रोच किया गया था। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये सिर्फ खबर है।' फिलहाल फैंस शिल्पा को शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।