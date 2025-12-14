Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBhabiji Ghar Par Hai Shilpa Shinde Returns As Angoori Bhabhi With Supernatural Twist
भाभी जी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे की हुई एंट्री, सुपरनेचुरल ट्विस्ट के साथ हुई वापसी

भाभी जी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे की हुई एंट्री, सुपरनेचुरल ट्विस्ट के साथ हुई वापसी

संक्षेप:

भाभी जी घर पर हैं 2.0 आ रहा है और शो का प्रोमो रिलीज हो गया है। प्रोमो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी के साथ शिल्पा शिंदे की वापसी हो गई है।

Dec 14, 2025 11:55 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share

भाभी जी घर पर हैं एक नए वर्जन के साथ वापस आ रहा है और इस वर्जन के साथ शिल्पा शिंदे शो में वापसी कर रही हैं। अंगूरी भाभी बनकर अब शिल्पा शो में आ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही शो में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स नजर आने वाले हैं। भाभी जी घर पर हैं 2.0 का पहला प्रोमो सामने आ गया है जो सोशल मीडिया पर छा गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है प्रोमो में

प्रोमो की शुरुआत होती है चारों मेन किरदार से यानी अंगूरी भाभी, तिवारी, विभूती और अनीता भाभी से जो किसी हॉन्टेड जगह जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि अंगूरी भाभी को जो एक मूर्ति को छूती हैं और इसके बाद दिखाया जाता है अंगूरी भाभी का चेहरा और होती है शिल्पा की एंट्री और वह वह फेमस डायलॉग बोलती हैं सही पकड़े हैं।

पहले शिल्पा ही थीं अंगूरी भाभी

बता दें कि शिल्पा शो के शुरुआत में अंगूरी भाभी ही बनी थीं, लेकिन फिर मेकर्स के साथ कुछ अनबन की वजह से उन्होंने शो छोड़ दिया था। वहीं उनके जाने के बाद फिर शुभांगी अत्रे की एंट्री हुई और दर्शक उन्हें भी पसंद करने लगे थे।

शो से बाहर होने पर क्या बोली थीं शुभांगी

शो से जाने पर शुभांगी ने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘मैंने आन, बान और शान के साथ शो शुरू किया था और अब वैसे ही खत्म कर रही हूं। मैं इससे बेहतर एग्जिट नहीं सोच सकती थी। मैं अब नए किरदार एक्सप्लोर करना चाहती हूं। मैं फिलहाल फाइटर मोड पर हूं और अब अपनी बेटी और काम पर फोकस कर रही हूं।’

read moreये भी पढ़ें:
‘यह एक बड़ा रिस्क है...’, 'भाभी जी…' में वापसी को लेकर शिल्पा ने किया रिएक्ट

शुभांगी ने यह भी कहा था, ‘गुडबाय करना आसान नहीं है। यह ऐसा लग रहा है जैसे घर छोड़ दिया। मैं शूट के आखिरी दिनों में काफी इमोशनल हो गई थी। ये किरदार मेरा हिस्सा बन गया था।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।