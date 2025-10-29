Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBhabi Ji Ghar Par Hai Shipa Shinde To Return AsAngoori Bhabhi Will Replace Shubhangi Atre
भाभी जी घर पर है में होने वाली है शिल्पा शिंदे की वापसी, शुभांगी अत्रे को करेंगी रिप्लेस

भाभी जी घर पर है में होने वाली है शिल्पा शिंदे की वापसी, शुभांगी अत्रे को करेंगी रिप्लेस

संक्षेप: भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी के किरदार में एक बार शिल्पा शिंदे के दिखने की खबर आ रही है। इसके अलावा शो में कई बड़े बदलाव की खबरें भी आ रही है जिसे सुनकर फैंस भी एक्साइटेड हो जाएंगे।

Wed, 29 Oct 2025 03:10 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भाभी जी घर पर हैं में कई बार फीमेल लीड किरदार बदल चुके हैं। अंगूरी भाभी का किरदार पहले शिल्पा शिंदे ने निभाया था और उनके जाने के बाद शुभांगी अत्रे नई अंगूरी भाभी बनी थीं। लेकिन अब खबर आ रही है कि शिल्पा शिंदे की शो में वापसी हो रही है। इसके अलावा शो में और कई बड़े बदलाव आने वाले हैं।

क्यों वापस लाना चाहते हैं शिल्पा को

रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शिंदे को अंगूरी भाभी के किरदार के लिए वापसी की तैयारी की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'ऐसा कहा जा रहा है कि शुभांगी अत्रे को रिप्लेस करके शिल्पा शिंदे अब वापसी कर रही हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सबको लगता है शो को रिवाइवल चाहिए। 10 साल तक शो चलने के बाद चैनल अब नए एलिमेंट्स को लेकर आना चाहते हैं और कुछ नए किरदार को जोड़ना चाहते हैं।'

नया सेट और नई स्टोरी

खबर यह भी है कि एक नए सेट को बना दिया गया है और दर्शकों को बड़े बदलाव दिखने वाले हैं स्टोरीलाइन पर। मेकर्स भाभी जी घर पर है 2.0 की शूटिंग दिसंबर के मिड में शुरू करने वाले हैं। खैर अभी तक ना तो शो के प्रोड्यूसर और ना ही शिल्पा शिंदे ने इस पर कोई कमेंट किया है।

बता दें कि शिल्पा ने साल 2015 में शो में एंट्री ली थी और उनका डायलॉग सही पकड़े हैं काफी हिट हुआ था। इसके बाद कुछ दिक्कतों की वजह से शिल्पा ने साल 2016 में शो छोड़ दिया। फैंस का रिएक्शन इस पर क्या होता है वो देखते हैं क्योंकि शुभांगी ने भी अपनी मासूमियत से फैंस का दिल जीत लिया था।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Shilpa Shinde Bhabi Ji Ghar Par Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।