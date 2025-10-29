भाभी जी घर पर है में होने वाली है शिल्पा शिंदे की वापसी, शुभांगी अत्रे को करेंगी रिप्लेस

संक्षेप: भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी के किरदार में एक बार शिल्पा शिंदे के दिखने की खबर आ रही है। इसके अलावा शो में कई बड़े बदलाव की खबरें भी आ रही है जिसे सुनकर फैंस भी एक्साइटेड हो जाएंगे।

भाभी जी घर पर हैं में कई बार फीमेल लीड किरदार बदल चुके हैं। अंगूरी भाभी का किरदार पहले शिल्पा शिंदे ने निभाया था और उनके जाने के बाद शुभांगी अत्रे नई अंगूरी भाभी बनी थीं। लेकिन अब खबर आ रही है कि शिल्पा शिंदे की शो में वापसी हो रही है। इसके अलावा शो में और कई बड़े बदलाव आने वाले हैं।

क्यों वापस लाना चाहते हैं शिल्पा को रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शिंदे को अंगूरी भाभी के किरदार के लिए वापसी की तैयारी की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'ऐसा कहा जा रहा है कि शुभांगी अत्रे को रिप्लेस करके शिल्पा शिंदे अब वापसी कर रही हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सबको लगता है शो को रिवाइवल चाहिए। 10 साल तक शो चलने के बाद चैनल अब नए एलिमेंट्स को लेकर आना चाहते हैं और कुछ नए किरदार को जोड़ना चाहते हैं।'

नया सेट और नई स्टोरी खबर यह भी है कि एक नए सेट को बना दिया गया है और दर्शकों को बड़े बदलाव दिखने वाले हैं स्टोरीलाइन पर। मेकर्स भाभी जी घर पर है 2.0 की शूटिंग दिसंबर के मिड में शुरू करने वाले हैं। खैर अभी तक ना तो शो के प्रोड्यूसर और ना ही शिल्पा शिंदे ने इस पर कोई कमेंट किया है।