Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBhabhi Ji Ghar Pe Hain Shilpa Shinde says comedy sabke bas ki baat nhi about Shubhangi Atre
'कॉमेडी सबके बस की बात नहीं', अंगूरी भाभी बनकर लौटी शिल्पा ने शुभांगी की एक्टिंग पर क्या कहा?

'कॉमेडी सबके बस की बात नहीं', अंगूरी भाभी बनकर लौटी शिल्पा ने शुभांगी की एक्टिंग पर क्या कहा?

संक्षेप:

Shilpa Shinde Comments on Shubhangi Atre: भाभी जी घर पर हैं में शिल्पा शिंदे वापसी करने जा रही हैं। कमबैक करने जा रही शिल्पा शिंदे ने शुभांगी आत्रे के बारे में कहा कि कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। 

Dec 20, 2025 09:33 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर हैं में लंब वक्त के बाद वापसी करने जा रही हैं। शिल्पा शिंदे ने साल 2016 में भाभी जी धर पर हैं शो को छोड़ा था। शिल्पा शिंदे की जगह शुभांगी अत्रे ने ली थी। अब शुभांगी शो से बाहर जा रही हैं और शिल्पा शिंदे उनकी जगह लेंगी। भाभी जी घर पर हैं 2.0 के ट्रेलर में इसकी झलक देखने को मिली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुभांगी के काम पर क्या बोलीं शिल्पा शिंदे

टेली चक्कर से खास बातचीत में शिल्पा ने शुभांगी के बारे में बात की। शिल्पा को बताया गया कि शुभांगी ने कहा था कि वो (शिल्पा) अच्छी एक्ट्रेस हैं। इसपर शिल्पा ने कहा- सही कहा है। सही पकड़े हैं, उसे पता है। फिर शुभांगी के काम की बात करते हुए शिल्पा ने कहा- “देखिए एक एक्टर के तौर पर, मैंने उस वक्त भी बोला था जब विवाद चल रहा था, बहुत खुलकर, उसने काम किया है अच्छा। अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। और उसके बाद किसी को कॉपी करना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशर होता है।”

‘ओरिजनल रोल करती तों…’

शिल्पा ने कहा कि किसी को कॉपी करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, “देखो आज मैं कितना भी सोचूं किसी एक्ट्रेस को कॉपी करना, तो वो कॉपी हो जाती है। चाहे मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग करूं। उन्होंने इशारा किया कि अगर शुभांगी एक ओरिजनल रोल निभातीं तो शायद उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती।”

ये भी पढ़ें:भाभी जी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे की हुई एंट्री, देखकर फैंस एक्साइटेड

भाभी जी घर पर हैं 2.0 का जो ट्रेलर आया है उससे साफ है कि इस बार भाभी जी घर पर हैं 2.0 को भूतिया टच दिया गया है। ये शो 22 दिसंबर से एंड टीवी पर टेलीकास्ट होगा। शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी की भूमिका में नजर आएंगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Shilpa Shinde 'Bhabhi Ji Ghar Par Hain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।