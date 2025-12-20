'कॉमेडी सबके बस की बात नहीं', अंगूरी भाभी बनकर लौटी शिल्पा ने शुभांगी की एक्टिंग पर क्या कहा?

संक्षेप: Shilpa Shinde Comments on Shubhangi Atre: भाभी जी घर पर हैं में शिल्पा शिंदे वापसी करने जा रही हैं। कमबैक करने जा रही शिल्पा शिंदे ने शुभांगी आत्रे के बारे में कहा कि कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है।

शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर हैं में लंब वक्त के बाद वापसी करने जा रही हैं। शिल्पा शिंदे ने साल 2016 में भाभी जी धर पर हैं शो को छोड़ा था। शिल्पा शिंदे की जगह शुभांगी अत्रे ने ली थी। अब शुभांगी शो से बाहर जा रही हैं और शिल्पा शिंदे उनकी जगह लेंगी। भाभी जी घर पर हैं 2.0 के ट्रेलर में इसकी झलक देखने को मिली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुभांगी के काम पर क्या बोलीं शिल्पा शिंदे टेली चक्कर से खास बातचीत में शिल्पा ने शुभांगी के बारे में बात की। शिल्पा को बताया गया कि शुभांगी ने कहा था कि वो (शिल्पा) अच्छी एक्ट्रेस हैं। इसपर शिल्पा ने कहा- सही कहा है। सही पकड़े हैं, उसे पता है। फिर शुभांगी के काम की बात करते हुए शिल्पा ने कहा- “देखिए एक एक्टर के तौर पर, मैंने उस वक्त भी बोला था जब विवाद चल रहा था, बहुत खुलकर, उसने काम किया है अच्छा। अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। और उसके बाद किसी को कॉपी करना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशर होता है।”

‘ओरिजनल रोल करती तों…’ शिल्पा ने कहा कि किसी को कॉपी करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, “देखो आज मैं कितना भी सोचूं किसी एक्ट्रेस को कॉपी करना, तो वो कॉपी हो जाती है। चाहे मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग करूं। उन्होंने इशारा किया कि अगर शुभांगी एक ओरिजनल रोल निभातीं तो शायद उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती।”