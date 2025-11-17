'भाबी जी घर पर हैं' के सक्सेना जी ने 'मर्दानी' में अपने थप्पड़ सीन को किया याद, तो इस विलन को बताया 'घटिया आदमी...'

संक्षेप: सानंद अपने जॉली नेचर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक इंटरव्यू खूब सुर्खियों में बना हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' की शूटिंग के दौरान का अपना अनुभव शेयर किया है। साथ ही उन्होंने रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी' में क्या हुआ इसका भी जिक्र अपने इंटरव्यू में किया।

'भाभी जी घर पर हैं' शो में सक्सेना जी के कैरेक्टर से अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर सानंद वर्मा की एक्टिंग का काफी पसंद करते हैं। सानंद इस शो के अलावा कई अन्य शोज और फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर सानंद की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। सानंद अपने जॉली नेचर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक इंटरव्यू खूब सुर्खियों में बना हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने वेब सीरीज 'फर्स्ट कॉपी' की शूटिंग के दौरान का अपना अनुभव शेयर किया है। साथ ही उन्होंने रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी' में क्या हुआ इसका भी जिक्र अपने इंटरव्यू में किया।

क्या हुआ था फिल्म 'मर्दानी' के सेट पर एक्टर सानंद वर्मा ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट का हिस्सा बनें। इस दौरान उन्होंने अपने करियर के कई एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने गुलशन ग्रोवर, दिग्विजय और अनिल कपूर संग अपने थप्पड़ सीन को लेकर खुलकर बात की। एक तरफ जहां उन्होंने गुलशन ग्रोवर को घटिया आदमी कहा वहीं, दिग्विजय और अनिल कपूर की तारीफ की। सानंद ने रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी' की शूटिंग के दौरान, उन्हें थप्पड़ खाना वाले सीन को याद करते हुए कहा कि वो निर्देशक के सइ सीन को स्क्रीन पर दिखाए जाने के तरीके से नाखुश थे। सानंद बोले, 'मेरे को-एक्टर दिग्विजय से सच में थप्पड़ मारने को कहा। दिग्विजय मेरे पास आए और पूछा कि क्या वह मुझे थप्पड़ मार सकते हैं क्योंकि निर्देशक ने साफ कह दिया था। मैं भी मान गया। एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है।' ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी।