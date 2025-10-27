BB 19: ग्रैंड फिनाले से पहले जनता कर रही यह डिमांड, जानें किस बात पर निराश दिखे ज्यादातर लोग

संक्षेप: Bigg Boss 19 Grand Finale Public Reaction: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की डेट अनाउंस की जा चुकी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने ढेरों फरमाइशें करनी शुरू कर दी हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर बिग बॉस ने जनता की बात सुनी तो फिनाले से पहले शो में कौन सी चीजें देखने मिल सकती हैं।

Bigg Boss 19 Grand Finale: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की डेट आ चुकी है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस 24x7' ने अपनी एक पोस्ट में बताया कि इस सीजन का फइनाले एपिसोड 7 दिसंबर को प्रसारित किया जाएगा। लेकिन ग्रैंड फिनाले की डेट आते ही पब्लिक ने सोशल मीडिया पर ढेरों फरमाइशें रखनी शुरू कर दी हैं। इनमें से कुछ तो आपको भी ठीक मालूम पड़ेंगी, तो चलिए जानते हैं जनता की वो मांगें, जो फिनाले एपिसोड से पहले वो शो में चाहते हैं।

पब्लिक ने फिनाले से पहले की यह डिमांड एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "बिग बॉस को फिजिकल टास्क वापस लाने चाहिए।" बता दें कि शो में इस बार फिजिकल टास्क ज्यादा नहीं दिखाए गए हैं। एक शख्स ने कमेंट किया, "एक बात तो पक्की है कि यह सीजन एक्सटेंड नहीं किया जाएगा।" एक यूजर ने लिखा, "बशीर को वाइल्ड कार्ड बनाकर वापस ले आओ। वो बहुत एंटरटेन कर सकता है।" एक यूजर ने लिखा, "फेंकू तान्या को बाहर करो, उससे पक चुके हैं।" तो किसी ने लिखा- अभी एक महीने और चलेगा? पक चुका हूं इस सीजन से।

इस बात से निराश दिखे ज्यादातर लोग एक फॉलोअर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "फर्क नहीं पड़ता। यह सीजन पूरी तरह से मेकर्स की पसंद के बारे में है। जिसे चाह रहे हैं रख रहे हैं और जिसे चाह रहे हैं बाहर कर दे रहे हैं।" एक दर्शक ने कमेंट किया- यह सीजन अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा- इतनी जल्दी खत्म करने का क्यों सोचा? टीआरपी तो अच्छी आ रही है। बता दें कि बिग बॉस 19 ओटीटी और टीवी, दोनों ही जगह अच्छी टीआरपी लाकर दे रहा है। इसे ओटीटी पर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए रियलिटी शोज में गिना जा रहा है।