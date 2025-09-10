Befor Amitabh Bachchan Kaun Banega Crorepati This 90s quiz show ruled Indian Television won 4 awards 8 1 imdb rating कौन बनेगा करोड़पति से पहले टीवी पर राज करता था ये क्विज शो, जीते थे 4 अवॉर्ड्स, 8.1 है IMDb रेटिंग, Tv Hindi News - Hindustan
कौन बनेगा करोड़पति से पहले टीवी पर राज करता था ये क्विज शो, जीते थे 4 अवॉर्ड्स, 8.1 है IMDb रेटिंग

कौन बनेगा करोड़पति से पहले टीवी की दुनिया पर ये क्विज शो राज करता था। 90 के दौर में आया ये क्विज शो लगभग हर घर में देखा जाता था। इस शो ने कुछ 4 अवॉर्ड्स जीते थे। शो की आईएमडीबी रेटिंग भी काफी बेहतरीन है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:04 PM
अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सबसे लोकप्रिय शोज में से एक हैं। इस शो को खूब पसंद किया जाता है। इस शो के अब तक 12 सीजन पूरे हो चुके हैं और 13वां सीजन चल रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति से पहले कौन सा क्विज शो टीवी की दुनिया पर राज करता था? 90 के दशक में आया ये क्विज शो सालों-साल टीवी पर प्रसारित हुआ। यह एक ऐसा शो था जो लगभग हर घर में देखा जाता था।

क्या आप पहचान पाए शो का नाम

क्या आप पहचान पाए इस शो का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस शो का नाम है कैडबरी बॉर्नविटा क्विज प्रतियोगिता। यह शो टीवी पर सबसे पहले जीटीवी पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद, एक के बाद एक ये कई और चैनल्स पर भी प्रसारित हुआ।

इन चैनल्स पर हुआ था टेलीकास्ट

इस शो के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ये शो12 अप्रैल 1972 में शुरू हुआ था। हालांकि, तब ये किसी टीवी पर नहीं आता था। ये अलग-अलग शहरों में लाइव आयोजित किया जाता था। इसके बाद, यह एक रेडियो शो बन गया। बाद में , साल 1992 में ये शो जी टीवी पर प्रसारित होने लगा। 90 के दशक में इस शो को काफी लोकप्रियता मिली। कुछ सालों बाद जीटीवी से हटकर ये शो सोनी टीवी पर प्रसारित होने लगा था। कुछ समय के बाद इस शो का एक संक्षिप्त वर्जन पोगो चैनल पर टेलीकास्ट होने लगा और फिर कुछ वक्त बाद फिर कलर्स चैनल पर इसका आखिरी टीवी प्रसारण हुआ।

शो ने जीते 4 अवॉर्ड्स

इस शो के होस्ट डेरेक ओ'ब्रायन थे। डेरेक श्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। शो होस्ट करने की वजह से डेरेक को टेलीविजन क्विज मास्टर के नाम से जाना जाता था। इस शो को चार अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं।

शो की रेटिंग

आईएमडीबी के मुताबिक, साल 2003 में डेरेक ओ'ब्रायन को बेस्ट एंकर का इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवॉर्ड (आईटीए) मिला था। साल 2002 में इस शो को बेस्ट चिल्ड्रेन शो का आईटीए अवॉर्ड मिला था। 2001 में भी इसे आईटीए अवॉर्ड से नवाजा गया था। 2012 में इसे बेस्ट किड्स प्रोग्राम के लिए इंडियन टेली अवॉर्ड मिला था। इस शो की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 8.1 है।

Kaun Banega Crorepati

