कौन बनेगा करोड़पति से पहले टीवी पर राज करता था ये क्विज शो, जीते थे 4 अवॉर्ड्स, 8.1 है IMDb रेटिंग

कौन बनेगा करोड़पति से पहले टीवी की दुनिया पर ये क्विज शो राज करता था। 90 के दौर में आया ये क्विज शो लगभग हर घर में देखा जाता था। इस शो ने कुछ 4 अवॉर्ड्स जीते थे। शो की आईएमडीबी रेटिंग भी काफी बेहतरीन है।

अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सबसे लोकप्रिय शोज में से एक हैं। इस शो को खूब पसंद किया जाता है। इस शो के अब तक 12 सीजन पूरे हो चुके हैं और 13वां सीजन चल रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति से पहले कौन सा क्विज शो टीवी की दुनिया पर राज करता था? 90 के दशक में आया ये क्विज शो सालों-साल टीवी पर प्रसारित हुआ। यह एक ऐसा शो था जो लगभग हर घर में देखा जाता था।

क्या आप पहचान पाए शो का नाम

क्या आप पहचान पाए इस शो का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस शो का नाम है कैडबरी बॉर्नविटा क्विज प्रतियोगिता। यह शो टीवी पर सबसे पहले जीटीवी पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद, एक के बाद एक ये कई और चैनल्स पर भी प्रसारित हुआ।

इन चैनल्स पर हुआ था टेलीकास्ट इस शो के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ये शो12 अप्रैल 1972 में शुरू हुआ था। हालांकि, तब ये किसी टीवी पर नहीं आता था। ये अलग-अलग शहरों में लाइव आयोजित किया जाता था। इसके बाद, यह एक रेडियो शो बन गया। बाद में , साल 1992 में ये शो जी टीवी पर प्रसारित होने लगा। 90 के दशक में इस शो को काफी लोकप्रियता मिली। कुछ सालों बाद जीटीवी से हटकर ये शो सोनी टीवी पर प्रसारित होने लगा था। कुछ समय के बाद इस शो का एक संक्षिप्त वर्जन पोगो चैनल पर टेलीकास्ट होने लगा और फिर कुछ वक्त बाद फिर कलर्स चैनल पर इसका आखिरी टीवी प्रसारण हुआ।

शो ने जीते 4 अवॉर्ड्स इस शो के होस्ट डेरेक ओ'ब्रायन थे। डेरेक श्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। शो होस्ट करने की वजह से डेरेक को टेलीविजन क्विज मास्टर के नाम से जाना जाता था। इस शो को चार अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं।