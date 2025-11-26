Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBB19 Farhana Bhat changed her game before finale and Malti Chahar misunderstands
BB19: फिनाले से ठीक पहले फरहाना ने बदला गेम, मालती को हो रही है यह गलतफहमी

BB19: फिनाले से ठीक पहले फरहाना ने बदला गेम, मालती को हो रही है यह गलतफहमी

संक्षेप:

फरहाना भट जो कि घर में ज्यादातर वक्त सिर्फ लड़ती-झगड़ती और गाली-गलौज करती ही नजर आती हैं, उन्होंने फिनाले वीक से ठीक पहले अपना गेम बदला है और इसी वजह से मालती को गलतफहमी हो रही है।

Wed, 26 Nov 2025 10:35 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पीस एक्टिविस्ट फरहाना भट हो बिग बॉस हाउस में हमेशा ही लड़ाई-झगड़े करती नजर आई हैं, उनका लहजा और अंदाज अब शो में बदला-बदला नजर आ रहा है। फरहाना भट वक्त के साथ यह समझने लगी हैं कि उनकी इमैज बहुत निगेटिव हो चुकी है और फिनाले में यह उनकी जीत के आड़े आ सकता है। अभी तक कई कंटेस्टेंट उन्हें इस आधार पर निगेटिवली वोट कर चुके हैं वो घर में ज्यादातर वक्त झगड़ा और गाली-गलौज करती नजर आती हैं और शायद ही बिग बॉस का विजेता किसी ऐसे कंटेस्टेंट को बनना चाहिए, जो किसी का आइडल नहीं हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फिनाले से पहले फरहाना ने बदला गेम

फरहाना भट अब फिनाले वीक से पहले किसी से भी सीधे तौर पर भिड़ने से बचने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। लेकिन कई खिलाड़ियों को यह गलतफहमी हो रही है कि शायद फरहाना डर गई हैं और इसलिए उनसे नहीं भिड़ रही हैं। मालती चाहर ने प्रणित मोरे के साथ बातचीत में कहा कि फरहाना पिछले कुछ हफ्तों से उनसे झगड़ा करने से बचने लगी हैं। यहां तक कि किसी बड़े मुद्दे के बाद भी वो अब उनसे नहीं लड़ती हैं। मालती को लग रहा है कि फरहाना अपने कदम पीछे खींच रही हैं।

मालती को हो रही है यह गलतफहमी

मालती चाहर ने माना कि फरहाना अपने कदम पीछे खींचने लगी है। मालती चाहर ने कहा, "पहले मैं झगड़ों में वॉक आउट कर जाया करती थी, लेकिन अब मैं उसे जवाब देती हूं, तो इसलिए वो अब मुझसे डरने लगी है।" जहां मालती चाहर को यह गलतफहमी हो रही है कि फरहाना उनसे डर रही हैं इसलिए उनसे झगड़ा नहीं करती हैं, जबकि जनता को सच्चाई समझ आ गई है। कमेंट सेक्शन में ढेरों लोगों ने कमेंट किया है कि फरहाना जितनी चालाकी से अपना स्टैंस बदल रही हैं वो जनता की नजर में है।

ये भी पढ़ें:मेजर मोहित की बायोपिक नहीं है 'धुरंधर', डायरेक्टर आदित्य ने दी यह सफाई
ये भी पढ़ें:पलाश के बचाव में आगे आईं कजिन नीति, लिखा- टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।