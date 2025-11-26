BB19: फिनाले से ठीक पहले फरहाना ने बदला गेम, मालती को हो रही है यह गलतफहमी
फरहाना भट जो कि घर में ज्यादातर वक्त सिर्फ लड़ती-झगड़ती और गाली-गलौज करती ही नजर आती हैं, उन्होंने फिनाले वीक से ठीक पहले अपना गेम बदला है और इसी वजह से मालती को गलतफहमी हो रही है।
पीस एक्टिविस्ट फरहाना भट हो बिग बॉस हाउस में हमेशा ही लड़ाई-झगड़े करती नजर आई हैं, उनका लहजा और अंदाज अब शो में बदला-बदला नजर आ रहा है। फरहाना भट वक्त के साथ यह समझने लगी हैं कि उनकी इमैज बहुत निगेटिव हो चुकी है और फिनाले में यह उनकी जीत के आड़े आ सकता है। अभी तक कई कंटेस्टेंट उन्हें इस आधार पर निगेटिवली वोट कर चुके हैं वो घर में ज्यादातर वक्त झगड़ा और गाली-गलौज करती नजर आती हैं और शायद ही बिग बॉस का विजेता किसी ऐसे कंटेस्टेंट को बनना चाहिए, जो किसी का आइडल नहीं हो सकता है।
फिनाले से पहले फरहाना ने बदला गेम
फरहाना भट अब फिनाले वीक से पहले किसी से भी सीधे तौर पर भिड़ने से बचने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। लेकिन कई खिलाड़ियों को यह गलतफहमी हो रही है कि शायद फरहाना डर गई हैं और इसलिए उनसे नहीं भिड़ रही हैं। मालती चाहर ने प्रणित मोरे के साथ बातचीत में कहा कि फरहाना पिछले कुछ हफ्तों से उनसे झगड़ा करने से बचने लगी हैं। यहां तक कि किसी बड़े मुद्दे के बाद भी वो अब उनसे नहीं लड़ती हैं। मालती को लग रहा है कि फरहाना अपने कदम पीछे खींच रही हैं।
मालती को हो रही है यह गलतफहमी
मालती चाहर ने माना कि फरहाना अपने कदम पीछे खींचने लगी है। मालती चाहर ने कहा, "पहले मैं झगड़ों में वॉक आउट कर जाया करती थी, लेकिन अब मैं उसे जवाब देती हूं, तो इसलिए वो अब मुझसे डरने लगी है।" जहां मालती चाहर को यह गलतफहमी हो रही है कि फरहाना उनसे डर रही हैं इसलिए उनसे झगड़ा नहीं करती हैं, जबकि जनता को सच्चाई समझ आ गई है। कमेंट सेक्शन में ढेरों लोगों ने कमेंट किया है कि फरहाना जितनी चालाकी से अपना स्टैंस बदल रही हैं वो जनता की नजर में है।
