BB19: घरवालों ने तोड़ा यह नियम तो भड़के बिग बॉस, सभी को किया नॉमिनेट और फिर आया शॉकिंग ट्विस्ट

Bigg Boss 19: बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट शो में टिके रहने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कोई ऐसी गलती जरूर हो जाती है, जिसके चलते उन्हें बिग बॉस का प्रकोप झेलना पड़ता है।

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का पिछला एक हफ्ता फुल ऑफ एक्शन रहा। जहां एक तरफ लाइमलाइट लेने की भूख में नेहल ने अमाल मलिक के चरित्र पर सवाल उठा दिए, वहीं दूसरी तरफ शहबाज और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए। जब वक्त नॉमिनेशन्स का नजदीक आने लगा तो घरवालों ने इसके लिए भी प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बिग बॉस ने घरवालों को जमकर लताड़ा और सजा के तौर पर पूरे घर को ही नॉमिनेट कर दिया।

घरवालों ने तोड़ा नियम तो भड़के बिग बॉस बिग बॉस ने घर में लगातार तोड़े जा रहे नियमों को ध्यान में रखते हुए अमाल मलिक को छोड़कर पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया। बिग बॉस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमाल मलिक घर के कप्तान हैं और उन्हें नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। साथ ही अमाल ज्यादातर वक्त उस चर्चा में शामिल नहीं थे, जिसको लेकर बिग बॉस की नाराजगी सबसे ज्यादा थी। बिग बॉस ने हाल ही में घर के नियम तोड़ने और नॉमिनेशन्स को लेकर खुलेआम चर्चा करने के लिए घरवालों की खिंचाई की। बिग बॉस ने इसके बाद सजा के तौर पर पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया।

बिग बॉस ने दिया घरवालों को एक मौका बिग बॉस ने जब यह बताया कि अमाल को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेटेड है, तो कुछ वक्त के लिए सभी कंटेस्टेंट सदमे में आ गए। बिग बॉस ने लेकिन कुछ ही वक्त के बाद घरवालों को एक मौका देने की बात कहकर उन्हें राहत दे दी। बिग बॉस ने घरवालों को दोबारा नियम नहीं तोड़े जाने की चेतावनी दी और कहा कि वो उन्हें एक मौका और दे रहे हैं। बिग बॉस ने कहा कि क्योंकि यह सीजन पूरी तरह से लोकतंत्र पर आधारित है, तो ऐसे में घरवालों को संवेदनशीलता और समझदारी से पेश आना चाहिए।