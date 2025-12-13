Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBB19 Contestant Baseer Ali slams Nehal Chudasama for Using His Name Repeatedly
'मेरा पीछा छोड़ दो, तंग आ चुका हूं', बसीर ने खत्म किया नेहल से रिश्ता, कहा- जाओ अपनी जिंदगी जियो...

'मेरा पीछा छोड़ दो, तंग आ चुका हूं', बसीर ने खत्म किया नेहल से रिश्ता, कहा- जाओ अपनी जिंदगी जियो...

संक्षेप:

Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस में भले ही बसीर अली और नेहल चुड़ास्मा एक दूसरे के काफी क्लोज रहे हों, लेकिन घर से बाहर आते ही दोनों का रिश्ता और राग-ढाग बदले हुए नजर आ रहे हैं।

Dec 13, 2025 11:06 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

बिग बॉस 19 में कुछ खिलाड़ियों का एविक्शन काफी शॉकिंग रहा था। ऐसा ही एक एविक्शन था बसीर अली का। बिग बॉस हाउस में बसीर लगभग हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते थे, और खुद सलमान खान ने कुछ मौकों पर उनकी तारीफ की थी। फैंस भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन बसीर बेघर हो गए। एविक्शन के बाद कहा गया कि लोगों को बसीर और नेहल की लव स्टोरी वाला एंगल फेक लगा, जिसके चलते उन्हें लोगों ने वोट नहीं किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'मेरा पीछा छोड़ दो, तंग आ चुका हूं'

एविक्शन के बाद बसीर और नेहल के रिश्ते में काफी-उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन फाइनली दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब एक हालिया बातचीत में बसीर ने कहा, "मेरा पीछा छोड़ दो।" बसीर ने पापाराजी को जवाब देते हुए कहा कि उनके नाम को नेहल के साथ जोड़े जाने से वो थक चुके हैं। एक्टर ने कहा, “मैं तंग आ चुका हूं, सारे क्लिप देखकर।”

read moreये भी पढ़ें:
Box Office: 50 साल बाद फिर रिलीज हुई शोले, पहले दिन इतना रहा कुल कलेक्शन

"मैं अब दोस्ती नहीं रखना चाहता"

बसीर अली ने मीडिया के सवालों पर जवाब दिया, "मैं अब दोस्ती नहीं रखना चाहता। मैं 'इमैच्योर' शब्द सुन-सुनकर पक चुका हूं। मुझे दोस्ती नहीं रखनी है.. जाओ अपनी जिंदगी जियो... मुझसे और मेरे नाम से दूर रहो... फैंस भी बोर हो गए हैं।" बसीर ने नेहल को जिदंगी में आगे बढ़ने की नसीहत देते हुए कहा, "इतनी नफरत.. आगे बढ़ो जिंदगी में। मैं बस चाहता हूं कि वो मुझसे और मेरे नाम से दूर रहे। वो जहां भी जा रही है, वो मेरा नाम इस्तेमाल कर रही है और एक ही कहानी बार-बार सुना रही है।"

"खुद का कुछ करो, बिग बॉस खत्म"

बसीर और नेहल के बीच की दूरियां जहां एक तरफ उन दोनों एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन दिखाती है, तो वहीं लोग यह भी मानकर चल रहे हैं कि उन्हें शो से एविक्ट किया जाना ठीक था, क्योंकि शायद दोनों का शो के भीतर रिश्ता असली नहीं था। दोनों दर्शकों के वोट पाने के लिए प्यार का झूठा नाटक कर रहे थे। बसीर अली ने कहा, “बार-बार बसीर बसीर। खुद का कुछ करो। बिग बॉस खत्म हो चुका है।”

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।