'मेरा पीछा छोड़ दो, तंग आ चुका हूं', बसीर ने खत्म किया नेहल से रिश्ता, कहा- जाओ अपनी जिंदगी जियो...

Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस में भले ही बसीर अली और नेहल चुड़ास्मा एक दूसरे के काफी क्लोज रहे हों, लेकिन घर से बाहर आते ही दोनों का रिश्ता और राग-ढाग बदले हुए नजर आ रहे हैं।
बिग बॉस 19 में कुछ खिलाड़ियों का एविक्शन काफी शॉकिंग रहा था। ऐसा ही एक एविक्शन था बसीर अली का। बिग बॉस हाउस में बसीर लगभग हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते थे, और खुद सलमान खान ने कुछ मौकों पर उनकी तारीफ की थी। फैंस भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन बसीर बेघर हो गए। एविक्शन के बाद कहा गया कि लोगों को बसीर और नेहल की लव स्टोरी वाला एंगल फेक लगा, जिसके चलते उन्हें लोगों ने वोट नहीं किया।
'मेरा पीछा छोड़ दो, तंग आ चुका हूं'
एविक्शन के बाद बसीर और नेहल के रिश्ते में काफी-उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन फाइनली दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब एक हालिया बातचीत में बसीर ने कहा, "मेरा पीछा छोड़ दो।" बसीर ने पापाराजी को जवाब देते हुए कहा कि उनके नाम को नेहल के साथ जोड़े जाने से वो थक चुके हैं। एक्टर ने कहा, “मैं तंग आ चुका हूं, सारे क्लिप देखकर।”
"मैं अब दोस्ती नहीं रखना चाहता"
बसीर अली ने मीडिया के सवालों पर जवाब दिया, "मैं अब दोस्ती नहीं रखना चाहता। मैं 'इमैच्योर' शब्द सुन-सुनकर पक चुका हूं। मुझे दोस्ती नहीं रखनी है.. जाओ अपनी जिंदगी जियो... मुझसे और मेरे नाम से दूर रहो... फैंस भी बोर हो गए हैं।" बसीर ने नेहल को जिदंगी में आगे बढ़ने की नसीहत देते हुए कहा, "इतनी नफरत.. आगे बढ़ो जिंदगी में। मैं बस चाहता हूं कि वो मुझसे और मेरे नाम से दूर रहे। वो जहां भी जा रही है, वो मेरा नाम इस्तेमाल कर रही है और एक ही कहानी बार-बार सुना रही है।"
"खुद का कुछ करो, बिग बॉस खत्म"
बसीर और नेहल के बीच की दूरियां जहां एक तरफ उन दोनों एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन दिखाती है, तो वहीं लोग यह भी मानकर चल रहे हैं कि उन्हें शो से एविक्ट किया जाना ठीक था, क्योंकि शायद दोनों का शो के भीतर रिश्ता असली नहीं था। दोनों दर्शकों के वोट पाने के लिए प्यार का झूठा नाटक कर रहे थे। बसीर अली ने कहा, “बार-बार बसीर बसीर। खुद का कुछ करो। बिग बॉस खत्म हो चुका है।”
