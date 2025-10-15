Hindustan Hindi News
संक्षेप: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में तान्या और नीलम के बाद अब नेहल और फरहाना की दोस्ती में दरार पड़ती नजर आ रही है। वीकेंड का वार के बाद अब हर खिलाड़ी खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए इंडिविजुएल खेलने की कोशिश में है।

Wed, 15 Oct 2025 10:44 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
BB19: नीलम-तान्या के बाद अब टूटेगी इनकी दोस्ती! फरहाना भट ने कर दिया दुश्मनी का आगाज?

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का सफर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घरवालों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने बताया कि कैसे मृदुल, नीलम और फरहाना जैसे खिलाड़ी अपनी दोस्ती के चक्कर में चमचे ज्यादा नजर आने लगे हैं। इससे ना सिर्फ उनकी खुद की इमेज बाहर प्रभावित हो रही है, बल्कि वो इंडिविजुएल के तौर पर नजर नहीं आने के चलते घर के भीतर अपनी जीतने की संभावनाएं भी कम कर रहे हैं। इसके ठीक बाद नीलम गिरी ने पैंतरा बदला और वह तान्या से कट गईं।

अब तान्या से दूरी बनाकर चल रहीं नीलम

नीलम गिरी को लगातार तान्या मित्तल से दूरी मेनटेन करते देखा गया और बीते एपिसोड में साफ देखा गया कि अब वह तान्या के साथ कम से कम वक्त बिताकर अपनी अलग इमेज बिल्ड करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। नीलम और तान्या की दोस्ती सलमान खान की सलाह और बिग बॉस के टास्क के बाद मिनटों में टूट गईं। नीलम समझ गईं कि तान्या उनके सहारे से अपना गेम आगे बढ़ा रही हैं और इसमें आखिर में नुकसान उनका ही हो रहा है, लेकिन अब नीलम-तान्या के बाद एक और दोस्ती घर के अंदर टूटने जा रही है।

मंगलवार के एपिसोड में दिखी यह क्लिप

मंगलवार के एपिसोड में दर्शकों ने देखा कि मौका मिलने पर फरहाना भट ने जाकर अकेले में गौरव खन्ना से बात की और पूछा कि उन्हें उसके और नेहल के बारे में क्या लगता है? फरहाना जानना चाहती थीं कि जिस तरह उनके ऊपर नेहल की चाटुकारिता करने का आरोप लगा है, क्या वाकई में वो ऐसा करती नजर आती हैं, क्या वाकई नेहल उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं? गौरव खन्ना ने फरहाना से पूछा कि क्या वह सच जानना चाहती हैं या फिर एक अच्छा लगने वाला जवाब सुनना चाहती हैं? फरहाना ने कहा उन्हें सच जानना है।

गौरव ने फरहाना को दिया यह मशवरा

घर के अधिकतर सदस्यों को मौका पड़ने पर सही सलाह देने वाले गौरव ने कहा, "मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ शो के लिए है। मैं गलत होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अच्छे दोस्त हों, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है।" फरहाना ने पूछा कि आपको क्या लगता है उसका क्या मकसद है? जवाब में गौरव ने कहा- मकसद नहीं पता, लेकिन आदमी को हमेशा अपना एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। गौरव ने कहा कि अगर तू हमसे पूछ रही है तो कहीं ना कहीं तेरे जेहन में यह सवाल उठ रहा है।

फरहाना को डस चुका है शक का सांप

फरहाना ने कहा, "मुझे लगता है कि हर रिश्ता जो इस घर में दिख रहा है वो सच्चा नहीं हो सकता।" फरहाना भट ने कहा कि मुझे जो शब्द मायने रखते हैं वो ये कि सलमान जी क्या कहते हैं। फरहाना के जाते ही नेहल ने भी गौरव से पूछा कि वो क्या बात कर रही थी आपसे? जबकि गौरव से जब फरहाना की बात हो रही थी तब नेहल की पीठ उनकी तरफ थी। जाहिर है कि दोनों पक्की सहेलियों को एक दूसरे पर शक होने लगा है और अगर यह शक का सांप दोनों को डस चुका है तो लगता है कि दोनों की दोस्ती बहुत लंबी नहीं टिक पाएगी।

