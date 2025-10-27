Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBB 19 Before Basheer Ali Eviction Salman Khan Gave Several Hints to Housemates
BB19: एविक्शन से पहले सलमान ने दिए थे कई हिंट, घरवालों की इस बेवकूफी की भेंट चढ़े बसीर!

BB19: एविक्शन से पहले सलमान ने दिए थे कई हिंट, घरवालों की इस बेवकूफी की भेंट चढ़े बसीर!

संक्षेप: Bigg Boss 19: बसीर का अचानक बेघर हो जाना सभी के लिए शॉकिंग था, लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने इस बात को लेकर कई हिंट दिए थे।

Mon, 27 Oct 2025 11:31 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में हुए डबल एविक्शन ने लोगों के होश उड़ा दिए। खुद सलमान खान भी यह देखकर हैरान थे कि बसीर अली जैसा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी वोटों की कमी के चलते घर से बेघर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने शनिवार और रविवार के एपिसोड में घरवालों को यह हिंट दिया था कि वो बड़ी गलती कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त शायद ज्यादातर घरवालों का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। सलमान खान लगातार यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग डिजर्विंग खिलाड़ी को नॉमिनेट कर रहे हैं और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को बचा रहे हैं।

सलमान ने घरवालों को दिया था ये हिट

शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों को बताया कि उन्होंने मृदुल को कैप्टन चुनकर बड़ी गलती की है। सलमान खान ने कैप्टन की पावर्स जा जिक्र करते हुए कहा कि आपने उस शख्स के हाथ में कमान दी है जिसमें लीडरशिप स्किल्स और फैसले लेने की क्षमता नहीं है। सलमान खान ने यह भी कहा कि मृदुल तिवारी को कैप्टन बनाकर आपने एक ऐसे शख्स को हफ्ते भर के लिए एविक्शन से बचा दिया जिसकी ज्यादातर वक्त घर में कोई वैल्यू नहीं है। रविवार को लाइक और डिसलाइक वाले गेम के जरिए सलमान खान ने फिर एक बार इसी बात को साबित किया।

मृदुल का होना या ना होना एक जैसा

सलमान खान ने घरवालों को और मृदुल को समझाया कि इससे पता चलता है कि आपके होने या नहीं होने से घरवालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और असल में वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सलमान खान की बातें सुनकर जहां एक तरफ मृदुल की आंखें नम थीं, वहीं घरवाले सोचने पर मजबूत थे। सलमान खान ने दोगला बर्ताव करने और अपनी सुविधा देखते हुए डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं बचाने की बात भी कही और लगातार घरवालों को यह समझाने की कोशिश की, कि वो गलत खिलाड़ी को बचा रहे हैं।

नेहल की वजह से एविक्ट हुए बसीर?

हालांकि तब तक देर हो चुकी थी और नतीजा वीकेंड का वार में सामने आ गया। मृदुल तिवारी और नीलम जैसी खिलाड़ियों को बचाते हुए घरवालों ने बसीर अली को एविक्ट करवा दिया। सोशल मीडिया पर इसके बाद जमकर बसीर अली का नाम ट्रेंड किया और कई लोगों ने नेहल को उनके एविक्शन का जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने लिखा कि बसीर अली एविक्ट हुए क्योंकि वो नेहल को रोमांस वाले गेम प्लान में फंस गए। ऐसे में नेहल के साथ साथ बसीर को भी घर से बेघर हो जाना पड़ा।

ये भी पढ़ें:BB19: फिनाले से पहले जनता कर रही यह डिमांड, इस बात पर निराश दिखे ज्यादातर लोग
ये भी पढ़ें:पब्लिक ने बताया क्यों एविक्ट हुए बशीर अली, बोले- गलत नहीं था उनका एलिमिनेशन!
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Salman Khan Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।