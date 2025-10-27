BB19: एविक्शन से पहले सलमान ने दिए थे कई हिंट, घरवालों की इस बेवकूफी की भेंट चढ़े बसीर!

संक्षेप: Bigg Boss 19: बसीर का अचानक बेघर हो जाना सभी के लिए शॉकिंग था, लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान ने इस बात को लेकर कई हिंट दिए थे।

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में हुए डबल एविक्शन ने लोगों के होश उड़ा दिए। खुद सलमान खान भी यह देखकर हैरान थे कि बसीर अली जैसा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी वोटों की कमी के चलते घर से बेघर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने शनिवार और रविवार के एपिसोड में घरवालों को यह हिंट दिया था कि वो बड़ी गलती कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त शायद ज्यादातर घरवालों का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। सलमान खान लगातार यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग डिजर्विंग खिलाड़ी को नॉमिनेट कर रहे हैं और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को बचा रहे हैं।

सलमान ने घरवालों को दिया था ये हिट शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों को बताया कि उन्होंने मृदुल को कैप्टन चुनकर बड़ी गलती की है। सलमान खान ने कैप्टन की पावर्स जा जिक्र करते हुए कहा कि आपने उस शख्स के हाथ में कमान दी है जिसमें लीडरशिप स्किल्स और फैसले लेने की क्षमता नहीं है। सलमान खान ने यह भी कहा कि मृदुल तिवारी को कैप्टन बनाकर आपने एक ऐसे शख्स को हफ्ते भर के लिए एविक्शन से बचा दिया जिसकी ज्यादातर वक्त घर में कोई वैल्यू नहीं है। रविवार को लाइक और डिसलाइक वाले गेम के जरिए सलमान खान ने फिर एक बार इसी बात को साबित किया।

मृदुल का होना या ना होना एक जैसा सलमान खान ने घरवालों को और मृदुल को समझाया कि इससे पता चलता है कि आपके होने या नहीं होने से घरवालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और असल में वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सलमान खान की बातें सुनकर जहां एक तरफ मृदुल की आंखें नम थीं, वहीं घरवाले सोचने पर मजबूत थे। सलमान खान ने दोगला बर्ताव करने और अपनी सुविधा देखते हुए डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं बचाने की बात भी कही और लगातार घरवालों को यह समझाने की कोशिश की, कि वो गलत खिलाड़ी को बचा रहे हैं।