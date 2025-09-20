Battle of Galwan Salman Khan Finish Shooting or Have Multiple Looks Confusion खत्म हुई शूटिंग या 'गलवान' में होंगे सलमान के कई लुक? बिग बॉस 19 के नए प्रोमो ने बढ़ाया कनफ्यूजन, Tv Hindi News - Hindustan
खत्म हुई शूटिंग या 'गलवान' में होंगे सलमान के कई लुक? बिग बॉस 19 के नए प्रोमो ने बढ़ाया कनफ्यूजन

Battle of Galwan: फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के पोस्टर में सलमान खान मूछों वाले लुक में नजर आए थे। वह बिग बॉस में भी लगातार इसी लुक के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन नए प्रोमो में उनका लुक अलग नजर आ रहा है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 07:14 AM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। 'शूटआउट ऐट लोखंडवाला', 'हसीना पार्कर' और 'मिशन इस्तानबुल' जैसी फिल्में बना चुके अपूर्व लखिया इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म से सलमान खान का लुक काफी पहले रिलीज किया जा चुका है, और रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में भी वह इसी लुक के साथ अभी तक नजर आए हैं। लेकिन 'वीकेंड का वार' के नए प्रोमो वीडियो में उनका लुक बिलकुल अलग नजर आ रहा है।

क्लीन शेव लुक में दिखे सलमान खान

बिग बॉस 19 के नए प्रोमो वीडियो में सलमान खान 'गलवान' के पोस्टर में दिख रही मूछों वाले लुक में नहीं, बल्कि क्लीन शेव नजर आ रहे हैं। तो क्या सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं? या फिर फिल्म में दर्शकों को उनके अलग-अलग लुक्स देखने को मिलेंगे? यह सवाल सोशल मीडिया पर दर्शकों के जेहन में उठना स्वाभाविक था। बता हैं कि सलमान खान ने बिग बॉस का पिछला वीकेंड का वार होस्ट नहीं किया था क्योंकि वह अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बिजी थे।

ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार

फराह खान ने पिछले सीजन में 'बिग बॉस 19' को होस्ट करने की जिम्मेदारी संभाली और अब जब सलमान खान लौट आए हैं तो इस वीकेंड का वार में फिर एक बार ढेर सारा एक्शन दर्शकों को देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के भाईजान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। हालांकि फिल्म में उनके उनके एक से ज्यादा लुक की बात अभी तक मेकर्स की तरफ से नहीं कही गई है, शायद उसके लिए टीजर या नए पोस्टर्स की रिलीज का इंतजार करना होगा।

