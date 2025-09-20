खत्म हुई शूटिंग या 'गलवान' में होंगे सलमान के कई लुक? बिग बॉस 19 के नए प्रोमो ने बढ़ाया कनफ्यूजन

Battle of Galwan: फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के पोस्टर में सलमान खान मूछों वाले लुक में नजर आए थे। वह बिग बॉस में भी लगातार इसी लुक के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन नए प्रोमो में उनका लुक अलग नजर आ रहा है।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। 'शूटआउट ऐट लोखंडवाला', 'हसीना पार्कर' और 'मिशन इस्तानबुल' जैसी फिल्में बना चुके अपूर्व लखिया इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म से सलमान खान का लुक काफी पहले रिलीज किया जा चुका है, और रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में भी वह इसी लुक के साथ अभी तक नजर आए हैं। लेकिन 'वीकेंड का वार' के नए प्रोमो वीडियो में उनका लुक बिलकुल अलग नजर आ रहा है।

क्लीन शेव लुक में दिखे सलमान खान बिग बॉस 19 के नए प्रोमो वीडियो में सलमान खान 'गलवान' के पोस्टर में दिख रही मूछों वाले लुक में नहीं, बल्कि क्लीन शेव नजर आ रहे हैं। तो क्या सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं? या फिर फिल्म में दर्शकों को उनके अलग-अलग लुक्स देखने को मिलेंगे? यह सवाल सोशल मीडिया पर दर्शकों के जेहन में उठना स्वाभाविक था। बता हैं कि सलमान खान ने बिग बॉस का पिछला वीकेंड का वार होस्ट नहीं किया था क्योंकि वह अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बिजी थे।