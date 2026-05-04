VIDEO: बसीर अली ने गुस्से में दबोची कैमरामैन की कॉलर, लड़कियों की वजह से हुई गुत्थमगुत्थी?
बिग बॉस 19 का हिस्सा रह चुके बसीर अली के झगड़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वह किसी शख्स को पीटते दिख रहे हैं। चर्चा है कि प्रिंस नरूला की पार्टी के बाद फीमेल फ्रेंड्स को छेड़ने वाले पैप्स को बसीर ने धोया।
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट बसीर अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। इसमें वह बसीर एक लड़के के साथ गुत्थमगुत्थी करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बसीर का जिससे झगड़ा हुआ वो कोई पैपराजी था। बसीर के साथ मौजूद स्पिल्ट्सविला कंटेस्टेंट उनकी फीमेल फ्रेंड्स पर वल्गर कमेंट्स किए थे। बता दें कि मामला प्रिंस नरूला की पार्टी के बाद का है। उसमें ही शिव ठाकरे, रफ्तार, बसीर सहित कई एक्टर्स पहुंचे थे।
पोस्ट करने वाले लिखी घटना
वीडियो रेडिट पर शेयर किया गया है। पोस्ट करने वाले ने लिखा है, बीती रात प्रिंस नरूला के रेस्ट्रॉन्ट की ओपनिंग पार्टी थी। यह वीडियो मीडिया के एक दोस्त से मिला, उसने इसे पोस्ट करके कुछ मिनटों में खुद ही डिलीट कर दिया था। मीडिया पर्सन ने बताया कि कैमरामैन स्पिल्ट्सविला कंटेस्टेंट सौंदर्या शेट्टी, कियारा वगैरह पर वल्गर कमेंट्स कर रहा था। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो लड़कियों ने बसीर को बता दिया। पैप्स जहां जा रहे थे बसीर लड़कियों के साथ हो लिए। इसके बाद भी कैमरामैन उन्हें लगातार छेड़ता रहा। बाद में जब पार्टी खत्म हुई, बसीर अपनी कार की तरफ जाने लगे तो ऐसा बताया जा रहा है कि कैमरामैन उन्हें गाली देने लगा, इसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। हामिद, रफ्तार और शिव ठाकरे वगैरह वहीं खड़े देखते रहे।
प्रिंस के खिलाफ कमेंट्स
पोस्ट में आगे लिखा है, 'जिस मीडिया पर्सन ने यह शेयर किया है, उसने बताया प्रिंस नरूला भी पास में खड़े थे, झगड़ा रोकने के बजाय वह दूसरों को वहां बुलाने लगे। इससे पता चलता है कि बसीर को भाई बुलाने वाले जरूरत पर उनके साथ नहीं खड़े थे ना झगड़ा रोका।'
बसीर की तारीफ
इस पोस्ट पर कई तरह के कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, अगर यह पोस्ट सही है तो बसीर के लिए शाबासी है कि वह महिला साथियों के लिए खड़े हुए और प्रिंस नरूला पर लानत है, जो वर्चुअल लाइफ में ही अपने आपको मैन दिखाता है। बढ़िया होगा अगर बसीर या लड़कियां अपने अकाउंट पर शेयर करें और बताएं कि क्या हुआ था। कई लोग यह भी लिख रहे हैं कि पैप्स अक्सर ऐसा करते हैं। एक ने लिखा है, बिल्कुल सही किया बसीर ने। मुझे खुशी है कि किसी ने स्टैंड लिया। एक कमेंट है, वैसे तो प्रिंस वगैरह इतने गुंडे बनते हैं पर एक्चुअल में स्टैंड लेना था तो दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं।
बता दें कि बसीर, प्रिंस या किसी फीमेल की तरफ से इस मामले पर कोई कमेंट नहीं आया।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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