'घिन्न आ रही है...' बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर भड़के मुनव्वर फारूकी

'घिन्न आ रही है...' बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर भड़के मुनव्वर फारूकी

संक्षेप:

बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पड़ोसी देश में हुई इस घटना पर मुनव्वर फारूकी समेत टीवी के कई सितारों ने कड़ी नाराजगी जताई है। 

Dec 21, 2025 04:48 pm IST Harshita Pandey
बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। गुरुवार को बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और शव को आग लगा दी गई। इस घटना के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हर कोई इस घटना के बारे में जानकर हैरान है। अब मुनव्वर फारूकी समेत कई टीवी स्टार्स ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है।

बांग्लादेश घटना पर भड़के मुनव्वर फारूकी

मुनव्वर फारूकी ने एक्स पर लिखा- बांग्लादेश से आ रहे भयानक फुटेज और लिंचिंग के वीडियो देखकर मुझे घिन्न आ रही है और मैं इंसानों पर सवाल उठा रहा हूं। क्या ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं? ये लोग अमानवीय राक्षस के सिवा कुछ नहीं हैं, और दुनिया चुपचाप देख रही है। बोलिए और दोषियों को फांसी दिलवाइए।

राजीव अदातिया ने भी की निंदा

बिग बॉस के घर में नजर आए राजीव अदातिया ने भी इस घटना को लेकर अपनी राय सामने रखी है। राजीव ने कहा- "बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे मेरा दिल टूट गया। मैं हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा रहा चाहे गाजा, यूक्रेन या दुनिया में कही भी। लेकिन अब मैं बांग्लादेश में जो देख रहा हूं वो वह सचमुच भयावह है: लोगों पर सिर्फ हिंदू होने के कारण हमला किया जा रहा है। दुनिया को शांति की जरूरत है। कोई भी धर्म हमें दूसरों को उनके धर्म के कारण नुकसान पहुंचाने की सीख नहीं देता है। यह सब बंद होना चाहिए।"

इस वजह से हुई हिंदु युवक की हत्या

रिपोर्ट्स के मुताबिक,पैगंबर मुहम्मद के बारे में कमेंट करने को लेकर हिंदू युवक दीपू चंद्र दास पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने उन्हें पीट-पीटकर मार डाला और बाद में उनके शव को आग लगा दी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
