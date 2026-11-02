रात में आए दौरे, सुबह 4:30 बजे मां उठाने गई तब पता चला, नहीं रहे 30 साल के अनुज ठाकुर
'धूम मचाओ धूम', 'बंधन साथ जनमों का', 'बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा' और 'महिसागर' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके अनुज ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं हैं। 30 साल की उम्र में उनका निधन हाे गया है।
टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 'बंधन साथ जनमों का' और 'धूम मचाओ धूम' जैसे पॉपुलर टीवी शोज में काम करने वाले अभिनेता अनुज ठाकुर का महज 30 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि अनुज के करीबी दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर रूपेश सोनार ने की है।
कमबैक की तैयार कर रहे थे अनुज
रूपेश और अनुज की मुलाकात 'बंधन साथ जनमों का' के सेट पर हुई थी। दोनों एक-दूसरे को 18 साल से जानते थे। रूपेश, अनुज को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। रूपेश ने बताया कि मौत से महज 10 दिन पहले उनकी अनुज से मुलाकात हुई थी। अनुज तब बहुत खुश थे और एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने का प्लान बना रहे थे।
30 अक्टूबर के दिन हुआ था निधन
रूपेश ने अनुज को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा, “शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे, मुझे एक कॉमन दोस्त का फोन आया जिसने मुझे अनुज के निधन की खबर दी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि मैं 10 पहले ही उससे मिला था। अनुज के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। मुझे बताया गया कि वह रात को सोने गया और फिर कभी नहीं उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या होगा।”
दौरे पड़ने की वजह से हुई मौत
रूपेश ने आगे लिखा, "मैंने उसके भाई से बात की। उस समय वह इस हालत में नहीं था कि वह मुझे कुछ बता सके इसलिए शनिवार को मैं उसके परिवार से मिलने गया। तब मुझे पता चला कि अनुज को दौरे पड़े थे और उसी दौरान उसका निधन हो गया।"
‘सुबह 4.30 पता चला कि उनका निधन हो गया है’ - रूपेश
रूपेश आगे बताते हैं, "अनुज सुबह जल्दी उठने वालों में से था। वह रोज सुबह 4:30 बजे उठकर अपना रूटीन फॉलो करता था। लेकिन उस सुबह वह नहीं उठा। सुबह 4:30 बजे उसका अलार्म बजा। जब उसकी मां उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गईं तो अनुज नहीं उठा।"
‘10 दिन पहले जब मैं मिला तब उनके चेहरे पर…’ - रूपेश
अनुज को याद करते हुए रूपेश ने लिखा, “मैं अनुज को 2008 से जानता हूं, जब हमने अपने पहले शो 'बंधन सात जन्मों का' में एक साथ काम किया था। उसके बाद हमने कई और शोज में भी साथ काम किया। यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनसे सिर्फ 10 दिन पहले ही मिला था, और वे कमबैक करने के बारे में बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही एक्साइटमेंट दिख रही थी जैसी 2008 में हुआ करती थी। वे हमेशा सबसे प्यार से बात करते थे और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। वे हमेशा खुश रहते थे और लोगों की मदद करते थे। वे एक बेहतरीन व्यक्ति थे और मेरे लिए छोटे भाई की तरह थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों जाना पड़ा।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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