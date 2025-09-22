Balika Vadhu actor Avika Gor is set to marry Milind Chandwani on September 30 in Pati Patni Panga बालिका वधू फेम अविका गौर की होने वाली है शादी, इस दिन लेंगी सात फेरे, जानें कौन हैं होने वाला पति, Tv Hindi News - Hindustan
टीवी

बालिका वधू फेम अविका गौर की होने वाली है शादी, इस दिन लेंगी सात फेरे, जानें कौन हैं होने वाला पति

बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वालीं अविका गौर शादी करने जा रही हैं। उनकी शादी का जश्न टीवी पर दिखाया जाएगा। अगर आप भी उनकी शादी के जश्न का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये खबर आपे लिए ही है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 10:39 AM
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अविका गौर बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली हैं। अविका इसी महीने अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी से शादी करने वाली हैं। उनकी शादी 30 सितंबर को होगी। सबसे खास बात यह है कि उनकी शादी का जश्न उनके रिएलिटी शो ‘पति पत्नी पनगा’ में भी दिखाया जाएगा। अविका ने खुद इस बात की पुष्ट की है।

अविका ने हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा कि उन्हें अब भी यह सपना जैसा लग रहा है। वह बोलीं, “कई बार सुबह उठकर खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यह सच है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला जो मुझे समझता है, सपोर्ट करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।”

अविका ने यह भी बताया कि पब्लिक के सामने शादी करना उनका निजी फैसला है। वह कहती हैं, “मैं 2008 से पब्लिक की नज़रों में हूं और मुझे लोगों से जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, वो मेरे लिए बेहद कीमती है। मैं चाहती थी कि मेरे दर्शक, जो मेरी जर्नी का इतना अहम हिस्सा रहे हैं, वो भी इस खास पल के गवाह बनें। किसी न किसी तरह मैंने इसे हमेशा सोचा और चाहा था, और अब ये सच हो रहा है।”

शादी में अविका पारंपरिक लाल लहंगा पहनेंगी। परिवार ने गेस्ट्स से पेस्टल कलर पहनने को कहा है ताकि दुल्हन का लाल रंग सबसे खास दिखे। इंडस्ट्री से उनके करीबी दोस्त—हर्ष लिम्बाचिया, भारती सिंह, जन्नत जुबैर और अली गोनी—शेड्यूल की वजह से शादी में नहीं आ पाएंगे, लेकिन सबने वीडियो और मैसेज से शुभकामनाएं भेजी हैं। इसके अलावा नागार्जुन, अनुपम खेर और महेश भट्ट ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं।

