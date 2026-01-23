Promo: शार्क टैंक में पहुंची बालिका वधु एक्ट्रेस, कॉन्फिडेंस हिला तो शुरू किया बिजनेस
Shark Tank India Promo: शार्क टैंक इंडिया में टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा अपनी पिच लेकर पहुंचेंगी। वो बताएंगी कि उन्होंने क्यों स्किन केयर ब्रैंड फिटकू की शुरुआत की। नेहा मर्दा शार्क्स के कठिन सवालों का सामना करेंगी।
कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बालिका वधु में गहना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नेहा मर्दा अब एक बिजनेसवुमेन बन चुकी हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नेहा अब शार्क टैंक इंडिया में शार्क्स के सामने अपनी पिच देंगी। इस का एक प्रोमो भी सामने आया है। नेहा अपने ब्रैंड के डियो की पिच शार्क्स के सामने रखती नजर आ रही हैं। नेहा वीडियो में ये भी बताती नजर आती हैं कि क्यों उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया।
शार्क टैंक में आई मशहूर एक्ट्रेस
प्रोमो में नेहा मर्दा की एंट्री पर वॉइस ओवर चल रहा होता है- शार्क टैंक में आई एक सफल टीवी सिलेब्रिटी फिर से एक नई शुरुआत करने। इसके बाद नेहा बताती हैं कि उन्होंने क्यों इस ब्रैंड की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंसी के बाद वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही थीं और फिर उन्होंने ये ब्रैंड शुरू करने का फैसला लिया।
नेहा ने बताया क्यों शुरू किया बिजनेस?
नेहा मर्दा कहती हैं, "मेरी प्रेग्नेंसी के बाद, मैं अपने शरीर की महस से थोड़ा असहज होने लगी थी। एक एक्टर के तौर पर, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। कुछ भी काम नहीं आया जो इस समस्या को सुलझा सके। इसके बाद उनके को-फाउंडर बोलते हैं- उनका केवल एक ही मकसद था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो इस स्मेल को हटा सके, न की सिर्फ उसे मास्क करे।
शार्क्स ने पूछ कठिन सवाल
इसके बाद अमन गुप्ता नेहा से डियो की खुशबू को लेकर सवाल करते हैं। वो कहते हैं- नॉर्मली डियो लगाते हैं खुशबू के लिए, लेकिन इसमें आप कोई खुशबू ही नहीं डालोगे। फिर अनुपम मित्तल ने सवाल उठाया कि फिर फ्लेवर्स का मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ एक दिखावा है। नमिता थापर डियो के प्राइस पर सवाल करती नजर आती हैं। वो कहती हैं- 200 रुपये में डियो मिल जाते हैं, 100 रुपये में भी मिलते हैं, और आपका 999 का है। इंडिया रिलेट कर पाएगा?
शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो इसका नया सीजन 5 जनवरी से शुरू हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शार्क्स के कठिन सवालों का जवाब देकर नेहा अपनी ब्रैंड के लिए डील ब्रेक कर पाती हैं कि नहीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
