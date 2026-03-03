'रोजा और रमजान में भी इन लोगों को फेम चाहिए…', आयशा खान को होली मनाते देख भड़के यूजर्स

बॉलीवुड स्टार्स से लेकर टीवी स्टार्स हर कोई होली मनाता नजर आ रहा है। अर्चना गौतम से लेकर गौरव खन्ना उनकी पत्नी से लेकर आयशा खान तक के होली सेलिब्रेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

आज हर तरफ होली की धूम मची हुई है। आम हो या खास हर कोई होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कई शहरों में कल यानी 4 मार्च को होली खेली जाएगी वहीं, मुंबई में आज यानी 3 मार्च को ही होली की धूम देखने को मिल रही है। बॉलीवुड स्टार्स से लेकर टीवी स्टार्स हर कोई होली मनाता नजर आ रहा है। अर्चना गौतम से लेकर गौरव खन्ना उनकी पत्नी से लेकर आयशा खान तक के होली सेलिब्रेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन आयशा खान सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। आइए जानते हैं क्यों?

होली पर झूमी आयशा खान बिग बॉस फेम आयशा खान इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। आयशा 'धुरंधर' में 'शरारत' गाने के बाद से ही खबरों में छाई हुई हैं। गाने में आयशा ने अपने डांस मूव्स से सभी का दिल जीता। ऐसे में आयशा भी होली के रंग में रंगी नजर आईं। आयशा का होली सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आयशा ब्राउन कलर की ड्रेस पहने नजर आईं। वहीं, पापाराजी को देखकर आयशा पोज देती और होली पर डांस करती दिख रही हैं।