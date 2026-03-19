'बहुत सारी बातें हैं, बताउंगा', नगमा मिराजकर संग ब्रेकअप की अफवाहों के बीच वायरल हुआ आवेज दरबार का वीडियो
बिग बॉस में नजर आए आवेज दरबार ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया था। उनके जन्मदिन की तस्वीरों से उनकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर गायब दिखीं। ऐसे में दोनों की ब्रेकअप की चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी। ब्रेकअप की इन अफवाहों के बीच आवेज दरबार का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रही है।
सोशल मीडिया पर आवेज दरबार और नगमा मिराजकर के ब्रेकअप की चर्चा हो रही है। दरअसल, आवेज दरबार ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनायाथा। उनकी बर्थ डे पार्टी की तस्वीरों और वीडियो से नगमा गायब रहीं। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दोनों के ब्रेकअप की चर्चा होने लगी। ब्रेकअप की इन अफवाहों के बीच आवेज दरबार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आवेज दरबार से शादी के बारे में सवाल होता है। वो इस सवाल को प्यार से टालते नजर आ रहे हैं।
आवेज दरबार से शादी के बारे में हुआ सवाल
टेली मसाला से खास बातचीत में आवेज से पूछा जाता है कि उनकी शादी का क्या प्लान है और वो कब शादी करने की सोच रहे हैं? इसपर आवेज कहते हैं, “ऊपर वाले की दुआ होगी तो कल के कल हो जाएगा...जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा।”
नगमा के बारे में हुआ सवाल तो क्या बोले आवेज दरबार?
इसके बाद आवेज से पूछा गया कि नगमा ने उन्हें बर्थ डे पर क्या गिफ्ट किया था? इसपर आवेज कहते हैं- "इसके बारे में हम लोग अच्छे से बैठकर प्यार से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बताउंगा आपको।"
नगमा या आवेज की तरफ से नहीं आया ब्रेकअप पर कन्फर्मेशन
आवेज दरबार और नगमा मिराजकर की तरफ से अभी ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक कन्फर्मेशन नहीं आया है। आवेज और नगमा दोनों साथ में बिग बॉस 19 में पहुंचे थे। आवेज और नगमा लंबे वक्त से साथ हैं। बिग बॉस में अमाल मिलक ने आवेज दरबार पर आरोप लगाया था कि नगमा मिराजकर के साथ रिश्ते में होने के बाद भी आवेज दूसरी लड़कियों को मैसेज करते थे।
आवेज दरबार और नगमा दोनों की सोशल मीडिया के फेमस कंटेंट क्रिएटर्स हैं। दोनों अक्सर इंस्टाग्राम पर रील्स और तस्वीरें शेयर करते थे। बिग बॉस से बाहर आने के बाद नगमा और आवेज दुबई घूमने के लिए गए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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