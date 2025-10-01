awez darbar reacts to 2cr exit rumours after bigg boss 19 elimination Bigg Boss 19: आवेज दरबार बोले- मैं अपने एविक्शन से खुश नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आता…, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: आवेज दरबार बोले- मैं अपने एविक्शन से खुश नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आता…

Bigg Boss 19 Awez Darbar Elimination: ‘बिग बॉस 19’ से बाहार निकलने के बाद आवेज दरबार ने मीडिया से बात की। उन्होंने साफ कहा कि वह और उनका परिवार इस एविक्शन से खुश नहीं हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 10:21 PM
‘बिग बॉस 19’ के आवेज दरबार ने एविक्ट होने के बाद इंटरव्यूज दिए हैं। दरअसल, जब वह एविक्ट हुए थे तब सोशल मीडिया पर इस बात का दावा किया जा रहा था कि भाभी गौहर खान ने शो के मेकर्स से पूछा कि क्या आवेज की एक्स-गर्लफ्रेंड शुभि जोशी ‘बिग बॉस 19’ में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रही हैं तब मेकर्स ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने 2 करोड़ रुपये देकर उन्हें शो से बाहर निकलवाया। इस अफवाह पर अब आवेज ने चुप्पी तोड़ी है।

आवेज ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैंने भी ये अफवाहें सुनी हैं और जो भी ये बातें फैला रहा है, उसे उसका कर्मा मिलेगा। मैं ऐसे शो के लिए 2 करोड़ रुपये क्यों दूं जहां मुझे सिर्फ 50 लाख रुपये मिल रहे हैं? मैंने ये शो देखे हैं और मुझे पता है कि आपका अतीत घसीटा जाता है इसलिए जाहिर है मैंने अंदर जाने से पहले इन सब बातों पर विचार करके गया था।”

आवेज बोले, “अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ठीक है। मैं शो के लिए बहुत एक्साइटेड था, मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस कराया गया कि मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूं। अब, जब मैं एपिसोड देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने बहुत-सी ऐसी चीजें की हैं जो वायरल हो गईं।"

आवेज ने आगे कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि मुझे एक्टिव न होने का फीडबैक क्यों दिया गया। मुझे लगता है कि मेरे बारे में सारी बातें वाकई बेतुकी हैं; मैं बाकियों से ज्यादा इस खेल में बने रहने का हकदार था। मैं निराश हूं, लेकिन शो में मेरा समय बहुत अच्छा बीता; इसने मुझे कई चीजो की अहमियत सिखाई है।”

सिर्फ इतना ही नहीं, आवेज ने म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक और बसीर अली के लगाए आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमाल ने जो भी बोला, वो दबाव और डर में बोला होगा। आवेज ने साफ कहा कि उन्होंने कभी किसी से मदद या काम नहीं मांगा, बल्कि अपनी मेहनत से ही नाम और पहचान बनाई है।

Bigg Boss 19

