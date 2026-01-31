इतना मारूंगी….अनुपमा के डायलॉग पर आवेज दरबार का डांस वायरल, अनुज कपाड़िया ने भी किया रिएक्ट

संक्षेप: टीवी सीरियल अनुपमा का एक नया डायलॉग वायरल हो रहा है। इस डायलॉग पर बिग बॉस 19 के आवेज दरबार ने एक वीडियो बनाया है जिसपर अनुज कपाड़िया एक्टर गौरव खन्ना का रिएक्शन आया है।

टीवी सीरियल अनुपमा इस समय सबसे ज्यादा टीआरपी के साथ टॉप पर बना हुआ है। सीरियल में नजर आ रही रुपाली गांगुली अपने किरदार अनुपमा से हर घर में मशहूर हो गई हैं। अनुपमा का हर डायलॉग ऑडियंस के लिए खास हो जाता है। कई ऐसे डायलॉग हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। अब एक नया डायलॉग खबरों में छा गया है। हाल में अनुपमा ने सीरियल में ‘इतना मारुंगी’ डायलॉग बोला था जिसपर रील्स वायरल हो रहे हैं। बिग बॉस 19 में नजर आए आवेज दरबार ने तो इस डायलॉग पर डांस ही कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो।

अनुपमा का डायलॉग फिर हुआ वायरल इस वीडियो में आवेज को अनुपमा के ‘इतना मारुंगी’ पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। वो अपने ही अंदाज में कहती हैं, ‘इतना मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी, भगा भगा कर मारूंगी, जूता भिगो के मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी, सर लिया छोड़ के मारूंगी, दोनों हाथों से मारूंगी, हाथ थक गए ना तो लातों से मारूंगी, और अगर पैर थक गए तो बातों से मारूंगी। इतना मारूंगी, इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस-किस हड्डी पर किस-किस चोट पर ध्यान’।

गौरव खन्ना ने दिया रिएक्शन सोशल मीडिया पर ये वीडियो पसंद किया जा रहा है। अभिषेक के इस वीडियो पर अनुज कपाड़िया यानी गौरव खन्ना ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा भाई ये तुम्हारा बेस्ट वाला है। आगे अभिषेक बजाज, मृदुल तिवारी, आकांक्षा खन्ना, किम शर्मा समेत कई सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिया है। आवेज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है।’