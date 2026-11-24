कन्फर्म! अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह का हुआ ब्रेकअप, एक्टर बोले- अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो…
अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह अलग हो गए हैं। अविनाश ने इंस्टा स्टोरीज पर पोस्ट शेयर कर खुद इस बात की पुष्टि की है और ईशा के परिवार से माफी भी मांगी है।
टीवी के पॉपुलर कपल अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह का ब्रेकअप हो गया है। पिछले कुछ दिनों से दोनों के अलग होने की खबरें आ रही थीं। सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच अनबन के संकेत मिल रहे थे। अब अविनाश मिश्रा ने खुद सामने आकर ब्रेकअप की खबरों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपने रिश्ते के टूटने के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है। साथ ही एक वीडियो शेयर कर ईशा और उनके परिवार से माफी भी मांगी है।
अविनाश ने मांगी ईशा और उनके परिवार से माफी
सोमवार को अविनाश मिश्रा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तीन वीडियोज शेयर किए। उन्होंने कहा, "मेरे डीजे शो के दौरान मैंने एक गाना बजाया था, जिसका गलत मतलब निकाला गया। मैं जानता हूं कि मेरी इस हरकत से ईशा और उनके परिवार को सबसे ज्यादा दुख पहुंचा है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हमारे अलग होने के लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है, तो वह मैं हूं। मेरी गलती है। मैं यहां सिर्फ माफी मांगने आया हूं।"
इस बात को यहीं खत्म करें- अविनाश मिश्रा
अविनाश ने फैंस से यह भी अपील की कि वे इस मामले में उनके परिवार और दोस्तों को न घसीटें। उन्होंने कहा, "मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस बात को यहीं खत्म करें। यह दो लोगों के बीच का मामला है। कृपया हमारे परिवार और दोस्तों को धमकियां न दें। मुझे खुद पर काम करने और खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी वापस आऊंगा।"
'बेवफा' गाना बजाने के बाद शुरू हुआ विवाद
दरअसल, हाल ही में अविनाश मिश्रा ने डीजे के तौर पर अपना पहला शो किया था। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वह 'बेवफा' गाना बजाते नजर आए। गाना शुरू करने से पहले उन्होंने कहा था, “जब पर्सनल लाइफ में परेशानी चल रही हो, तो यही गाना दिमाग में आता है।” इसके बाद लोगों ने उनकी इस बात को ईशा सिंह के साथ चल रहे विवाद और ब्रेकअप से जोड़ दिया। मामला तब और बढ़ गया, जब ईशा के भाई और 'बिग बॉस' के पूर्व कंटेस्टेंट रजत दलाल ने अविनाश पर नाराजगी जताई। उन्होंने सबूतों के साथ अविनाश की सच्चाई सामने लाने की बात भी कही थी।
एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो
अविनाश और ईशा के ब्रेकअप की खबरों को तब और हवा मिली, जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने के करीब एक हफ्ते बाद ही अलग होने का फैसला कर लिया था। यह भी खबरें आई थीं कि अविनाश ने ईशा को धोखा दिया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। अब अविनाश के बयान से साफ हो गया है कि दोनों का रिश्ता टूट चुका है।
'बिग बॉस 18' में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी
अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की पहली मुलाकात 'बिग बॉस 18' के घर में हुई थी। शो के दौरान दोनों की दोस्ती और उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई थी। शो खत्म होने के बाद भी दोनों साथ नजर आते रहे। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी साथ काम किया, लेकिन अपने रिश्ते को दोस्ती बताते रहे।
दोनों ने अपने रिश्ते को कब ऑफिशियल किया?
कुछ समय पहले 'खतरों के खिलाड़ी 18' की सक्सेस पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें अविनाश ईशा के सामने अपने प्यार का इजहार करते दिखे थे। इसके बाद 'पति पत्नी और पंगा' के दूसरे सीजन में दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया था। दोनों को साथ देखकर उनके फैंस काफी खुश थे, लेकिन रिश्ते को सार्वजनिक करने के कुछ ही समय बाद उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगीं। अब अविनाश ने खुद इस रिश्ते के खत्म होने की बात स्वीकार कर ली है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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