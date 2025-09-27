अविका गौर की शादी से पहले इमोशनल हुईं मां, बोलीं- पता ही नहीं चला कब...

अविका गौर और मिलिंद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी के लिए परिवार वाले जितने एक्साइटेड हैं, उतने ही इमोशनल भी। अब अविका के पैरेंट्स ने दोनों को लेकर बात की।

अविका गौर काफी समय से मिलिंद चांदवानी के साथ रिलेशन में हैं। अब दोनों का ये बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन पति-पत्नी में बदलने वाला है। दोनों की जल्द शादी होने वाली है और वो भी शो पति, पत्नी और पंगा में। अविका की शादी से उनके पैरेंट्स काफी इमोशनल हैं और अब उन्होंने अपनी बेटी और दामाद की शादी और रिश्ते पर बात की।

दामाद की तारीफ की टेली टॉक से बात करते हुए अविका के पिता ने मिलिंद की तारीफ करते हुए उन्हें स्मार्ट और इंटेलिजेंट कहा। उन्होंने कहा मिलिंद काफी सेंसिबल हैं और अविका को समझते हैं। सच कहें तो हमें नहीं लगता कि हम बेटी को खो रहे हैं, हमें लगता है हमें बेटा मिल रहा है। उन्होंने फिर पति, पत्नी और पंगा की टीम को शुक्रिया कहा जिन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए प्री वेडिंग के।

अविका की मां हुईं इमोशनल अविका के पैरेंट्स ने यह भी बताया कि शादी परिवार वालों के रिचुअल्स के हिसाब से होंगे। आंखों में आंसू रखकर अविका की मां बोलती हैं पता ही नहीं चला इतनी बड़ी हो गई कि जाने का टाइम आ गया।

दोनों का रोका अविका और मिलिंद की रोका सेरेमनी 11 जून को हुई थी। रोका की फोटोज शेयर कर अविका ने लिखा था, ‘मैं हंसी, मैं रोई और मैं चिल्लाई अपनी लाइफ का सबसे आसान हां बोलते हुए। मैं पूरी फिल्मी हूं, स्लो-मो सपने, मस्कारा लगाना और सब। वह लॉजिकल, काल्म और चलो फर्स्ट एड किट लेकर चलते हैं वाला टाइप। मैं ड्रामा मैनिफेस्ट करती हूं, हवा में हाथ फैलाते हुए, आंखों में आंसू और मेरे दिमाग में जीरो नेटवर्क होते हैं क्योंकि रियल लव? हमेशा परफेक्ट ना हो, लेकिन मैजिकल हो।’