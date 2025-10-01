avika gor Milind chandwani wedding hina khan tells how much money she got for juta churai rasm अविका गौर की शादी में हिना खान ने चुराए जूते, बताया मिलिंद जीजू ने दिए कितने रुपये, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीavika gor Milind chandwani wedding hina khan tells how much money she got for juta churai rasm

अविका गौर की शादी में हिना खान ने चुराए जूते, बताया मिलिंद जीजू ने दिए कितने रुपये

अविका गौर बालिका से मिलिंद चंदवानी की वधू बन चुकी हैं। उनकी शादी की प्यारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं अब सेरिमनीज की डिटेल भी धीरे-धीरे लीक हो रही है। हिना खान ने जूते चुराई की रस्म निभाई थी, बताया है कि कितने रुपये मिले।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:29 PM
share Share
Follow Us on
अविका गौर की शादी में हिना खान ने चुराए जूते, बताया मिलिंद जीजू ने दिए कितने रुपये

बालिका वधू फेम अविका गौर अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। दोनों की सगाई जून 2025 में हुई थी। अब शो पति, पत्नी और पंगा के सेट पर दोनों ने शादी कर ली। अविका की शादी में उनके साथी कंटेस्टेंट शामिल हुए। वेडिंग सेरिमनीज के कई वीडियोज वारयल हैं। एक में हिना खान बता रही हैं कि उन्होंने ईशा मालवीय के साथ मिलकर जूते चुराए और उनको इसके बदले कितना पैसा मिला।

हिना ने बताया मिले कितने रुपये

एक वायरल वीडियो में हिना बोलती हैं, 'ईशा मालवीय और मैंने जूता चुराई की है। जूता चुराई के 1 लाख 11 हजार रुपये मिले हैं हमें। हम बहुत-बहुत खुश हैं।'

सिलेब फ्रेंड्स ने मनाया जश्न

अविका की शादी में हिना खान, रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, देबीना बनर्जी, गुरमीत चौधरी, कृष्णा अभिषेक, स्वरा भास्कर, फराह खान, समर्थ जुरेल, राखी सावंत वगैरह मौजूद थे।

वीना नागदा ने लगाई मेहंदी

अविका के सारी वेडिंग सेरिमनीज पति, पत्नी और पंगा के सेट्स पर ही हुईं। अविका को मेहंदी लगाने सिलेब्रिटी हिना आर्टिस्ट वीना नागदा आई थीं। संगीत में मिलिंद के पिता और अविका की मां की खट्टी-मीठी नोकझोंक भी दिखाई गई थी।

ऐसे मिलिंद से मिली थीं अविका

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की मुलाकात साल म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिये साल 2020 में हुई थी। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली। अविका अपने पुराने इंटरव्यूज में बोल चुकी हैं कि वह मिलिंद को मन ही मन शादी कर चुकी हैं।

Avika Gor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।