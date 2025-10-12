Hindustan Hindi News
अविका-मिलिंद की पहली रसोई, कुक दिलीप के साथ पहुंचेंगी फराह खान

पति पत्नी और पंगा में इन दिनों अविका गौर और मिलिंद चांदवानी की शादी का धमाल देखने को मिल रहा है। अब शो में अविका और मिलिंद की पहली रसोई होगी। इस मौके पर फराह खान अपने कुक दिलीप और राखी सांवत नजर आएंगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 01:44 PM
पति पत्नी और पंगा में इन दिनों अविका गौर और मिलिंद चांदवानी की शादी के फंक्शन चल रहे हैं। अविका के माता-पिता और सास-ससुर भी इन एपिसोड्स का हिस्सा रहे। अब शो के अपकमिंग एपिसोड में अविका और मिलिंद की पहली रसोई देखने को मिलेगी। अविका और मिलिंद की पहली रसोई में फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ पहुंचेंगी।

दिलीप के साथ पहुंचेंगी फराह खान

शो के नए प्रोमो में देखने को मिला कि फराह खान और उनका कुक दिलीप कंटेस्टेंट को बकाएगा कि उन्हें कौन सी डिश बनानी है। प्रोमो में फराह खान की स्वरा भास्कर और उनके पति फहाद के साथ मजेदार नोकझोक देखने को मिलेगी।

रुबीना-अभिनव का झगड़ा

वहीं, एक दूसर प्रोमो में फराह खान के सामने अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक के बीच प्यार वाला झगड़ा देखने को मिलेगा। इस एपिसोड में राखी सावंत भी मेहमान बनकर पहुंचेंगी।

राखी और अभिषेक की मस्ती

प्रोमो में देखने को मिला है कि राखी सावंत कहेंगी कि उन्हें उनका पति मिल गया है। वो अभिषेक को परेशान करती नजर आएंगी। वहीं, अभिषेक कहेंगे कि उन्होंने ऐसे ही मजाक में कहा था कि उन्हें लड़की चाहिए। राखी जब अभिषेक से शायर सुनाने के लिए कहेंगी, वो कहेंगे कि उन्हें डॉक्टर ने मना किया है। अगर वो शायरी सुनाएंगे तो मर जाएंगे। ल

