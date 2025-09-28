अविका गौर की शादी की रस्में शुरू, मेहंदी लगाने पहुंची सबसे महंगी बॉलीवुड आर्टिस्ट, तस्वीरें

बालिका वधु की आनंदी एक्ट्रेस अविका कौर और मिलिंद की मेहंदी की रस्म की तस्वीरें सामने आई है। अविका को मेहंदी लगाने बॉलीवुड की मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना पहुंची थीं।

टीवी सीरियल बालिका वधु में आनंदी का किरदार निभाने वाली अविका गौर की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। अविका अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंग चंदवानी से इस 30 सितंबर मंगलवार को शादी कर रही हैं। आज से उनकी शादी की रस्में शुरू हुई हैं। सोशल मीडिया अपर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें बॉलीवुड की मशहूर महंदी आर्टिस्ट वीना नागडा से मेहंदी लगवाते देखी जा सकती हैं। उनके साथ पति मिलिंद भी नजर आ रहे हैं।

अविका की मेहंदी की रस्म सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें कपल को महंगी लगवाते देखा जा सकता है। पहले वीडियो में मेहंदी आर्टिस्ट होने वाली दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए शुरुआत कर रही हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में अविका और मिलिंद राजस्थानी अवतार में नजर आ रहे हैं। वैसे मेहंदी आर्टिस्ट वीना वहीं हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन समेत अंबानी परिवार की शादियों में मेहंदी लगाईं है। आज उन्होंने अविका की शादी में उनकी मेहंदी रस्म पूरी की।