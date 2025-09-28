avika gor milind chandwani mehndi rasam begin, vina nagda started the rasam watch video अविका गौर की शादी की रस्में शुरू, मेहंदी लगाने पहुंची सबसे महंगी बॉलीवुड आर्टिस्ट, तस्वीरें, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीavika gor milind chandwani mehndi rasam begin, vina nagda started the rasam watch video

अविका गौर की शादी की रस्में शुरू, मेहंदी लगाने पहुंची सबसे महंगी बॉलीवुड आर्टिस्ट, तस्वीरें

बालिका वधु की आनंदी एक्ट्रेस अविका कौर और मिलिंद की मेहंदी की रस्म की तस्वीरें सामने आई है। अविका को मेहंदी लगाने बॉलीवुड की मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना पहुंची थीं। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 07:55 PM
share Share
Follow Us on
अविका गौर की शादी की रस्में शुरू, मेहंदी लगाने पहुंची सबसे महंगी बॉलीवुड आर्टिस्ट, तस्वीरें

टीवी सीरियल बालिका वधु में आनंदी का किरदार निभाने वाली अविका गौर की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। अविका अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंग चंदवानी से इस 30 सितंबर मंगलवार को शादी कर रही हैं। आज से उनकी शादी की रस्में शुरू हुई हैं। सोशल मीडिया अपर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें बॉलीवुड की मशहूर महंदी आर्टिस्ट वीना नागडा से मेहंदी लगवाते देखी जा सकती हैं। उनके साथ पति मिलिंद भी नजर आ रहे हैं।

अविका की मेहंदी की रस्म

सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें कपल को महंगी लगवाते देखा जा सकता है। पहले वीडियो में मेहंदी आर्टिस्ट होने वाली दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए शुरुआत कर रही हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में अविका और मिलिंद राजस्थानी अवतार में नजर आ रहे हैं। वैसे मेहंदी आर्टिस्ट वीना वहीं हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन समेत अंबानी परिवार की शादियों में मेहंदी लगाईं है। आज उन्होंने अविका की शादी में उनकी मेहंदी रस्म पूरी की।

चैनल पर करेंगी शादी

बता दें, अविका और मिलिंद पिछले कुछ सालों से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों ने पहले ही अपना रिश्ता कन्फर्म कर चुके हैं। हाल में दोनों ने कलर्स टीवी के शो पति पत्नी और पंगा में अपनी शादी का एलान कर फैंस सरप्राइज कर दिया था। एक्ट्रेस ने कहा था कि वो अपनी शादी टीवी चैनल पर रही हैं। उन्होंने कहा था बतौर आनंदी कलर्स चैनल पर उनकी शुरुआत हुई थी। अब वो इसी चैनल से अपने रिश्ते की शुरुआत कर रही हैं। शादी 30 सितंबर को पूरी की जाएगी।

Avika Gor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।