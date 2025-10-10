शादी से पहले गायब हुआ मंगलसूत्र, रोने लगीं अविका गौर, वीडियो देख भड़के फैंस; मजाक बना रखा है

अविका गौर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अविका गौर रोते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो पति पत्नी और पंगा के सेट का है जहां इन दिनों अविका और मिलिंद की शादी के फंक्शन हो रहे हैं।

बालिका वधु एक्ट्रेस अविका गौर और रोडीज में नजर आए मिलिंद चांदवानी की शादी के फंक्शन कलर्स के शो पति पत्नी और पंगा में हो रहे हैं। अब शो के सेट से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में अविका गौर रोती हुई नजर आ रही हैं। मिलिंद चांदवानी उन्हें कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, अविका का मंगलसूत्र खो जाता है और अविका को इस बात पर रोना आ जाता है। सोशल मीडिया यूजर्स अविका के इस वीडियो पर भड़के हुए हैं।

क्यों रोती नजर आईं अविका गौर अविका गौर और मिलिंद की शादी वाला एपिसोड अभी टेलीकास्ट होना बाकी है। इसी एपिसोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अविका शादी के जोड़े में बैठी नजर आ रही हैं। उनके साथ में मिलिंद बैठे हैं। वीडियो से समझ आ रहा है कि मिलिंद के हाथ में मंगलसूत्र का डब्बा है और उसमें मंगलसूत्र नहीं है। मंगलसूत्र के खो जाने पर अविका रोने लगती हैं।

अविका के रोने पर क्या बोले मुनव्वर फारूकी वीडियो में किसी की आवाजा आती है कि मजाक मत करो यार। अविका रो रही होती हैं और मिलिंद उन्हें कुछ समझाते नजर आ रहे हैं। किसी की आवाज आती कि कृष्णा अगर मंगलसूत्र लिया है तो दे दीजिए। वहीं, कोई अविका को रोने के लिए मना करता है। वीडियो में मुनव्वर फारूकी कहते हैं कि अगर किसी ने सेट से मजाक किया होता तो अविका को रोता देख वो मंगलसूत्र वापस कर देते। मुनव्वर मिलिंद और अविका से कहते हैं कि वो लोग आपस में इसे सुलझा लें।