शादी के कुछ दिनों बाद ही अविका- मिलिंद ने बच्चे को लेकर कही ये बात, बोले- 'नहीं तो गोद ले लेंगे क्योंकि...'

अविका और मिलिंद ने जून 2025 में सगाई की थी। अब उन्होंने 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुईं। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बच्चे को लेकर बात करते नजर आए।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 11:04 PM
टीवी का फेमस शो 'बालिका वधू' में आनंदी के रोल से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अविका ने अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ शादी के बंधन में बंधी हैं। अविका और मिलिंद ने जून 2025 में सगाई की थी। अब उन्होंने 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी की कई तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुईं। ऐसे में अब शादी के महज कुछ ही दिनों बाद उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बच्चे को लेकर बात करते नजर आए।

मिलिंद ने की बच्चा गोद लेने की कही बात

दरअसल, मिलिंद चंदवानी और अविका गौर ने टेली मसाला को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान रिपोर्टर ने न्यूली वेड कपल से फ्यूचर बेबी को लेकर सवाल किया। इस पर अविका के पति मिलिंद के जवाब ने फैंस का दिल जीत लिया। मिलिंद ने कहा, 'नहीं-नहीं अभी तो टाइम है। अभी तो हमारी शादी ही हुई है। अभी हम दोनों अपनी जिंदगी जिएंगे साथ में। कभी अगर सही लगा तो ठीक है, नहीं तो गोद ले लेंगे। बच्चों की कमी है क्या, जिनको जरूरत है अच्छे मां-बाप की और इतने अच्छे मां-बाप कहां मिलेंगे।'

यूजर्स की जमकर तारीफ

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर यूजर्स दोनों की सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर कहा, 'बहुत सही सोच है दोनों की।' एक ने गुस्से में कहा, 'ये क्या सवाल है। अभी तो दोनों ने शादी की और बच्चे को लेकर सवाल क्यों किया।' तीसरा लिखता है, 'वाह मिलिंद क्या बात है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है।' वहीं, अन्य यूजर्स ने भी उनके इस फैसले की तारीफ की।

