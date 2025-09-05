असित मोदी का खुलासा – जब दिशा वकानी ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ छोड़ा था, मैं डर गया था

असित मोदी ने साफ किया कि उनका और दिशा वकानी उर्फ दया बेन का रिश्ता बहुत अच्छा है। दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है और असित आगे भी उनके साथ काम करना पसंद करेंगे।

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के निर्माता असित कुमार मोदी ने दिशा वकानी के बारे में बात की। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलकर कहा कि जब दिशा वकानी, जिन्होंने शो में दया बेन का किरदार निभाया था, उन्होंने साल 2017 में शो छोड़ने का फैसला लिया था तब वह डर गए थे।

असित मोदी ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “सच कहूं तो, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं मानता हूं कि जब दिशा भाभी ने साल 2017 में शो छोड़ा था तब मैं बहुत डर गया था! जेठालाल के साथ, दया भाभी भी मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार थीं। उनका अंदाज और बोलने का तरीका पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था इसलिए मैंने बहुत लंबे समय तक उसकी जगह किसी और को देने के बारे में नहीं सोचा।”