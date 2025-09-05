Asit Kumarr Modi on it is high time he gets a replacement for Dayaben in his show Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah असित मोदी का खुलासा – जब दिशा वकानी ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ छोड़ा था, मैं डर गया था, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAsit Kumarr Modi on it is high time he gets a replacement for Dayaben in his show Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

असित मोदी का खुलासा – जब दिशा वकानी ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ छोड़ा था, मैं डर गया था

असित मोदी ने साफ किया कि उनका और दिशा वकानी उर्फ दया बेन का रिश्ता बहुत अच्छा है। दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है और असित आगे भी उनके साथ काम करना पसंद करेंगे।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:35 PM
share Share
Follow Us on
असित मोदी का खुलासा – जब दिशा वकानी ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ छोड़ा था, मैं डर गया था

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के निर्माता असित कुमार मोदी ने दिशा वकानी के बारे में बात की। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलकर कहा कि जब दिशा वकानी, जिन्होंने शो में दया बेन का किरदार निभाया था, उन्होंने साल 2017 में शो छोड़ने का फैसला लिया था तब वह डर गए थे।

असित मोदी ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, “सच कहूं तो, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं मानता हूं कि जब दिशा भाभी ने साल 2017 में शो छोड़ा था तब मैं बहुत डर गया था! जेठालाल के साथ, दया भाभी भी मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार थीं। उनका अंदाज और बोलने का तरीका पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था इसलिए मैंने बहुत लंबे समय तक उसकी जगह किसी और को देने के बारे में नहीं सोचा।”

असित ने आगे कहा, “दिशा और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। मैं उनके साथ फिर से काम करना चाहूंगा। उनके जाने के बाद, मैं उम्मीद और प्रार्थना कर रहा था कि वह वापस आ जाएं। हालांकि, उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और मां बन गईं। महामारी के दौरान, जब वह फिर से मां बनीं, तो मुझे एहसास हुआ कि उनके लिए वापस आना आसान नहीं होगा। हम संपर्क में हैं और हाल ही में रक्षा बंधन मनाया है।”

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।